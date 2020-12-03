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52台落誰家？ 民團呼籲給公廣集團一個機會

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
包括台灣環保聯盟等多個民間團體上午在立法院召開記者會，呼籲政府應重視民意，讓公廣進駐52新聞頻道。記者杜建重／攝影
包括台灣環保聯盟等多個民間團體上午在立法院召開記者會，呼籲政府應重視民意，讓公廣進駐52新聞頻道。記者杜建重／攝影

中天新聞台遭NCC決議不予換照，有線電視52台將由哪個新聞台入主，成熱門話題。有民間團體今舉行記者會表示，將連署呼籲由公廣集團進駐，以期台灣新聞節目能深化公共性，符合民眾想要獲得專業新聞、公正報導的期待。

台灣環境保護聯盟、台灣再生能源推動聯盟、勵馨社會福利基金會、台灣文化政策研究學會、媒體改造學社等民間團體今聯合舉行「誰怕公廣集團？我們要公廣進駐52新聞頻道！」記者會。台灣環保聯盟秘書長許主峯指出，民團已在三天前建立連署平台，在短時間內已有10個團體，及366人連署，並表示將開放民眾連署至結果出爐為止。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，民眾常常反應現在的商業新聞台所播出的新聞，血腥、八卦題材氾濫，甚至一再重播紀錄器新聞，而部分綜藝化的評論節目，也衝擊社會。

他認為，未來52台由誰入駐，NCC審核標準應考量申請單位的新聞專業背景、社會責任倫理，和符合閱聽人獲得真實資訊、公正報導，不受財團和特定產業資本集團所左右的社會期待，這一次是難得的機會，而公廣集團歷來累積的經驗、新聞專題，有其厚度。

台灣文化政策研究學會代表、彰師大美術系教授吳介祥則說，現在有這樣珍貴的資源空出，可供實踐文化平權，包括兒童，及身心障礙者的文化權利，以期能達到他們的表達自由、資訊自由等；這樣的文化平權需要更多的口述影像、手語表達等易讀化的內容，她認為只有公廣集團有這樣的經驗能建立這樣的平台。

學者楊聰榮表示，現行的商業新聞台沒有條件做真正有公益性的新聞，同時為了節省成本，也少有空間做國際新聞，以及深度調查製作，應該給公廣集團一個機會。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，對於公視、華視的現況還沒有到滿意，但如果公廣集團能入駐52台，希望能整合出一個比較優良的環境，讓新聞更優質。

中天新聞

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