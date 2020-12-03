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心痛自焚者！江啟臣：孫伯伯的沈痛表達 政府應深刻檢討

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

昨天一名70歲孫姓男子疑似不滿中天不予換照，在中天電視台門口自焚表達抗議，引發社會震驚。國民黨主席江啟臣在臉書呼籲，愛護新聞自由、守護民主的大家，無論再如何悲憤，都千萬不要輕言犧牲，希望仍在搶救中孫伯伯能夠平安康復，「孫伯伯的沈痛表達，政府應該深刻檢討」。

江啟臣說，他看到烈火竄出的畫面，看到站在火光中70歲長者決然的身影，感到心痛萬分；更想不到的，是隨後在網上看到的嘲諷，社會對立的氛圍讓人心冷。監督政府大家一起努力，再如何悲憤，千萬要愛惜自己，不要再自我犧牲，別讓愛我們的朋友心痛心疼。

江啟臣指出，蔡政府就任以來慣性用人數優勢，強行通過各種荒腔走板的政策，其過程缺乏社會溝通，沒有轉圜餘地，讓被壓迫的民眾已經喘不過氣，社會對立與日俱增。正因如此，抗爭手段才會逐步升高。民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨占，更需珍視彼此的生命；因為只有繼續一起奮鬥拚搏，才能勇敢捍衛人民的民主與自由。

江啟臣呼籲執政者應該收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。 期望傷者平安，悲劇不再發生，正義能夠重現。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

中天新聞

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