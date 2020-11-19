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中天遭撤照 侯友宜：不樂見政府用手段消失多元聲音
NCC昨日否決中天新聞台換照申請，引起軒然大波，新北市長侯友宜今日受訪時表示，一個民主的國家，必須接受多元的聲音，要接納別人，尤其是主事者更該如此，若不接受這些不同的聲音，未來這些聲音會形成另一股力量，我相信大家都會看到。
國家通訊委員會昨日投票以7比0否決中天新聞台換照申請，證照期限只到12月11日，剩下20多天，這樣的決定引起全民關注。
侯友宜說，不管任何人，都該去接受反對的聲音，包括自己、中央官員、不同的單位等，要學會包容、接納，甚至該虛心接受，改變自己的態度，這才是民主進步的力量。
侯友宜表示，所有人當中，主事者比其它人更有責任去傾聽不同意見，不應用手段去讓這些聲音消失，這是我所不樂見的。
侯友宜指出，這些不同的聲音，政府一定要接受，否則這些聲音的力量，會因此轉變成另一股力量，相信大家都會看見。
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