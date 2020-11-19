整理包／十五年來8電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

國家通訊傳播委員會（NCC）18日審查中天新聞台換照申請案，七位委員一致對中天新聞台做出不予換照處分，該台將於12月11日下架。主委陳耀祥開記者會說明，委員認為中天新聞台內控機制失靈、內控管理不好，並直指大股東蔡衍明直接、間接介入新聞台運作。

台灣史上曾有多次電視台換照未通過的案例，大多發生在NCC成立之前。2005年新聞局衛星廣電審議委員會進行首次換照審查，共有70個頻道送件申請換照，審查結果共7個頻道未通過：華爾街財經台、CASA財經台、蓬萊仙山衛星電視台、歐朋電視台、彩虹頻道、龍祥電影台和東森新聞S台，不予換照理由包括不符合營運計畫書、財務結構不健全、過去評鑑不佳未改善等等。

有多家業者提出行政訴願，結果僅龍祥電影台和東森新聞S台兩家業者訴願成功，分別於2006年3月和4月予以復照；而歐棚、華爾街財經台和蓬萊仙山訴願失敗維持原處分。

2006年NCC成立，2010年年代綜合台因節目廣告化等多重違規嚴重未通過換照，是NCC首次不予換照的案例。當時年代全力反抗，提出行政訴訟，不少立委和法律學者也表達不滿，質疑NCC違法擴權、濫權戕害媒體。2011年台北高等行政法院判決撤銷NCC的決議，年代勝訴。

衛星廣播電視法規定，電視執照每6年須換一次，由NCC審查換照申請，審查項目除申請書及營運計畫外，並審酌包括營運計畫執行情形評鑑結果及改正情形、違法紀錄、節目及廣告侵害他人權利紀錄、訂戶紛爭處理。