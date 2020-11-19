中天400員工權益 受關注

中天電視台未獲同意換照，台北市勞動局局長陳信瑜昨（18）日表示，呼籲資方盡最大力量維護勞工權益，勞動局將持續關注此事，並在後續協助勞工就業服務或參加職業訓練。勞動部則表示，中天必須先進行公司內部調動，若沒有其他職缺，或員工不接受，才能進到法定資遣程序。

陳信瑜表示，依最近一期（2020年8月）勞保資料，中天投保人數是719人，今年至今資遣47人；台北市勞動局迄今沒有收到公司申報大量解僱勞工計畫。

陳信瑜說，但如果業務緊縮，公司必須資遣員工甚至資遣人數達到大量解僱勞工標準，需符合勞動基準法第11條終止勞動契約的事由，在程序上則必須依照大量解僱勞工保護法，於60日前提出解僱計畫（按大解法第2條第1項第4款規定計算人數是60日內解僱超過143人或單日80人）。

陳信瑜指出，公司如果撤照，是否無法經營，或是改變經營方式，勞動局無評論也無法揣測。但維護勞工權益是企業責任，即使在不得已情況下終止勞動契約，仍須優先考慮勞工權益。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，根據8月勞保投保資料，中天電視股份有限公司包括新聞台、綜合台、娛樂台等部門，投保人數總共719人，其中新聞台約400多人。

黃琦雅強調，中天電視事業單位不只有新聞台，還有其他部門，依照勞基法規定，公司必須先進行內部調動，若未進行此程序，就不符合解僱最後手段性原則。