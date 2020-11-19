觀察站／一紙書面陳述 中天被封殺關鍵

經濟日報 / 記者 彭慧明

NCC昨以七票全數通過否決中天新聞台換照案。官員形容會議現場一片和諧，一點都沒有爭論，看來和平的會議現場，經歷「中天十二時辰」的轉折，本來在檯面下討論，一天內「見光死」，中天新聞台注定在昨天只能是「駁回換照」一途。

據了解，考量不讓中天新聞台換照可能產生的風險與政治壓力，主委陳耀祥探詢過委員如果「附條件過關」的可能性，但NCC委員林麗雲、王維菁和蕭祈宏大為反對，NCC官員也認為，「蔡衍明不可能接受任何條件」。NCC周一上午例行晨報之後，突然市場就傳出NCC想要「附加多項條件過關」，降低行政院目前因萊豬面臨的政治壓力。

這項消息在周二被媒體披露「探風向」，甚至還傳出NCC已經在研究附條件，會在25日找中天主管來「畫押」承諾。結果引發強硬「撤照派」立委反對，認為「過就是過，附條件也是過，對選民沒交代」，更在周二晚間透過媒體釋出「陳耀祥遊說委員」的負面消息，將陳劃為蘇揆人馬，想避開美豬議題，幫蘇「解圍」。

孰料美豬議題無法降溫，還把陳耀祥跟中天集團執行長林柏川的交情拿上檯面再講一遍，重傷陳耀祥之餘，中天換照幾無空間。

不過，扮演臨門一腳的還是中天電視自己。昨天上午審查前，中天又送來書面陳述，要求林麗雲、王維菁和蕭祈宏三位委員迴避審查，理由是三位委員已經有不支持中天的既定立場。

NCC官員坦言，本來擔心中天突然提出「大股東願意降低持股」的要求，這樣一來還非延後審查不可，沒想到中天居然是想阻擋委員審查，但NCC委員會先前已經力保林麗雲、王維菁審查資格，中天再擋也沒用，中天出手更讓委員覺得「沒救了」，7比0封殺中天。

中天新聞 NCC 蔡衍明 美豬 萊豬

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