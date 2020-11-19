7比0 NCC駁回中天換照案

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日宣布，駁回中天新聞台申請換發執照、不予換照，中天新聞台確定在12月11日後失去衛星廣播頻道執照。

NCC主委陳耀祥表示，七位委員一致認為中天新聞台內控機制失靈、自律不佳，更直言問題是「大股東蔡衍明先生直接、間接介入新聞台的事實」。

中天新聞台換照失敗可從三方向看出，第一是外部審議委員會和鑑定人團幾乎以壓倒性票數反對換照。第二是中天新聞自律、內控出問題，新聞部主管承認前立委黃國昌的「微信截圖」是真的，顯示蔡衍明確實指導新聞方向。第三為2018年縣市長大選期間，中天新聞沒有新聞總監，旺中投資董事長蔡衍明也不是中天董事會成員，卻派中視董事長邱佳瑜操盤大選新聞長達五個月，她的調度讓所有內控或自律的「煞車皮」都沒了，踩到委員最在意的內控紅線。

陳耀祥強調，審查過程沒有任何政治力介入，他是以「向人民負責、向歷史負責」的態度對外說明。他更直言，換照審查不是形式，NCC要告訴所有有意買媒體的財團大老闆，「尊重新聞專業自主，跟新聞保持適當的距離」。

中天新聞台在過去兩年的裁罰案、裁罰金額都創新聞台最高。陳耀祥指出，不是因為「罰最多」被否決換照，而是因為觸法的情節和程度。中天新聞在過去兩年中，無法避免大股東蔡衍明的直接和間接干預，微信群組的對話也不是討論新聞，而是具備權力指揮意義的對話。

NCC官員表示，並不是不給中天機會，但上一次執照期間，中天新聞已經表現誇張、差點換不了照。委員們不認為依照過去的表現，中天新聞未來會表現得更自律、內控會更好，更無法確保蔡衍明不伸手干預新聞，最後否決了換照申請。

依照程序，中天新聞台可以播出到12月11日，12日後沒有衛星廣播頻道執照，系統台也不得播出內容。陳耀祥說，若中天新聞台提出行政訴訟，NCC予以尊重，也已經做好準備。

中天表示，「今天是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天！」更強調NCC審照過程，均未依正當法律程序進行，「駁回申請、不予換照」是違法處分，中天為新聞自由及中天新聞台全體員工的工作權，一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。