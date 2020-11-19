7比0 NCC駁回中天換照案

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導
NCC主委陳耀祥。記者曾原信／攝影
NCC主委陳耀祥。記者曾原信／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日宣布，駁回中天新聞台申請換發執照、不予換照，中天新聞台確定在12月11日後失去衛星廣播頻道執照。

NCC主委陳耀祥表示，七位委員一致認為中天新聞台內控機制失靈、自律不佳，更直言問題是「大股東蔡衍明先生直接、間接介入新聞台的事實」。

中天新聞台換照失敗可從三方向看出，第一是外部審議委員會和鑑定人團幾乎以壓倒性票數反對換照。第二是中天新聞自律、內控出問題，新聞部主管承認前立委黃國昌的「微信截圖」是真的，顯示蔡衍明確實指導新聞方向。第三為2018年縣市長大選期間，中天新聞沒有新聞總監，旺中投資董事長蔡衍明也不是中天董事會成員，卻派中視董事長邱佳瑜操盤大選新聞長達五個月，她的調度讓所有內控或自律的「煞車皮」都沒了，踩到委員最在意的內控紅線。

陳耀祥強調，審查過程沒有任何政治力介入，他是以「向人民負責、向歷史負責」的態度對外說明。他更直言，換照審查不是形式，NCC要告訴所有有意買媒體的財團大老闆，「尊重新聞專業自主，跟新聞保持適當的距離」。

中天新聞台在過去兩年的裁罰案、裁罰金額都創新聞台最高。陳耀祥指出，不是因為「罰最多」被否決換照，而是因為觸法的情節和程度。中天新聞在過去兩年中，無法避免大股東蔡衍明的直接和間接干預，微信群組的對話也不是討論新聞，而是具備權力指揮意義的對話。

NCC官員表示，並不是不給中天機會，但上一次執照期間，中天新聞已經表現誇張、差點換不了照。委員們不認為依照過去的表現，中天新聞未來會表現得更自律、內控會更好，更無法確保蔡衍明不伸手干預新聞，最後否決了換照申請。

依照程序，中天新聞台可以播出到12月11日，12日後沒有衛星廣播頻道執照，系統台也不得播出內容。陳耀祥說，若中天新聞台提出行政訴訟，NCC予以尊重，也已經做好準備。

中天表示，「今天是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天！」更強調NCC審照過程，均未依正當法律程序進行，「駁回申請、不予換照」是違法處分，中天為新聞自由及中天新聞台全體員工的工作權，一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。

中天新聞 NCC 蔡衍明 黃國昌

延伸閱讀

NCC駁回中天換照申請 5大關鍵一次看

陳耀祥提公廣集團入主52台 民眾黨：先射箭再畫靶

NCC決議中天新聞台不予換照 12月11日下架

認了群組對話！NCC：蔡衍明到場聽證會 是替自己「補刀」

相關新聞

NCC列四大理由 不予中天新聞台換照

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天宣布，駁回中天新聞台申請換發執照、不予換照，中天新聞台將於十二月十一日後失去衛星廣播頻道...

新聞眼／新聞自由 NCC說了算？

中天新聞台遭不予換照，ＮＣＣ主委陳耀祥表示，對後續行政訴訟有信心，但這個處分真的完全依法行事嗎？有兩項疑慮，應讓社會大眾...

綠鷹派進逼 中天續命見光死

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天決議對中天新聞台作出不予換照處分，其實蔡政府內部並不是完全沒有人想到讓中天新聞台續命的「...

中天400員工權益 受關注

中天電視台未獲同意換照，台北市勞動局局長陳信瑜昨（18）日表示，呼籲資方盡最大力量維護勞工權益，勞動局將持續關注此事，並...

府院：尊重獨立機關專業決定

中天撤照外界有人認為是政治操作，總統府發言人張惇涵昨（18）日表示，台灣是民主法治國家，依照《衛星廣播電視法》，電視頻道...

黃金52台將空出 各家搶

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日決議中天新聞台不予換照，中天新聞黃金頻位「52台」空出來，成兵家必爭之地。據傳三...

觀察站／一紙書面陳述 中天被封殺關鍵

NCC昨以七票全數通過否決中天新聞台換照案。官員形容會議現場一片和諧，一點都沒有爭論，看來和平的會議現場，經歷「中天十二...

7比0 NCC駁回中天換照案

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日宣布，駁回中天新聞台申請換發執照、不予換照，中天新聞台確定在12月11日後失去衛...

中天嗆政治裁定 「奮戰到底」

針對ＮＣＣ決定不讓中天新聞台換照，中天除發出聲明譴責是「新聞自由與言論自由最黑暗的一天」，並指控從聽證會到昨天的處分都是...

轉機變危機 學者斥NCC愚蠢

「愚蠢的作為！」針對ＮＣＣ昨對中天新聞台做出不予換照處分，NCC前主委、政大傳播學院兼任教授蘇蘅表示，大眾確實對中天的政...

爭取續播 律師：中天可提假處分

中天新聞台遭否決換照引發熱議，也可能引發一連串訴訟，政治大學法律系副教授廖元豪批評，蔡政府執政後的輿論空間進入台版「麥卡...

馬英九批限縮言論自由 支持中天訴訟

ＮＣＣ昨天否決中天新聞台換照。前總統馬英九表示，民進黨為鞏固政權無所不用其極，不斷限縮台灣的言論自由，如今連關閉電視新聞...

熱門新聞

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

12月起強制戴口罩場所名單出爐 餐廳不用、室內泳池記得戴

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

中天新聞不予換照 韓國瑜：7矮人摧毀新聞自由捧白雪公主

恐是空間迷向！戰機20秒內墜7000呎 飛官疑似發出信標訊號

蘇貞昌讚萊豬管理一條龍 孫大千：一張嘴的食安五騙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。