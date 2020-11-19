黃金52台將空出 各家搶

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日決議中天新聞台不予換照，中天新聞黃金頻位「52台」空出來，成兵家必爭之地。據傳三立iNEWS、寰宇新聞台、台視新聞台躍躍欲試，而還在申請新聞台執照的鏡電視因為還沒執照，恐飲恨，未來「52台」花落何家，恐還有得吵。

NCC官員表示，中天新聞台雖然不予換照，但中天勢必提出行政救濟要求暫停執行，或是聲請定暫時狀態假處分。如果法院裁定假處分成立，等於從12月12日起中天新聞仍有法院同意、短暫獲許可播出的「類臨時執照」，NCC必須預想到這個狀況，此時不適合馬上補新頻道。更有官員預測，現在放哪一家都敏感，52台恐將「空頻」一段時間。

NCC官員坦言，檯面上的「52頻道候選人」的政治爭議都太高。例如三立的iNews背後就是林崑海，在民進黨都有「海會」，另一家寰宇新聞台的老闆是與民進黨新潮流系統高度友好的王志隆，如果讓這兩家進入52頻道，「一定會被聯想成『砍掉藍的為綠鋪路』」，NCC不想引火上身。

對於52頻道，NCC內部目前定調「地方政府決定」，也認為可能會破碎化。主要是因為頻道上架必須經過頻道與系統台協商後提報NCC，NCC會找來地方政府、消保團體，徵詢意見。NCC表示，這次將「完全尊重」地方政府及消費者團體的意見，只要這些單位沒意見，「哪一家補上都可以」。不過因為52頻位競爭激烈，未必有頻道業者可以通吃全台系統台，屆時的52頻道可能因地而異，形成破碎化的狀況。

NCC主委陳耀祥更在記者會上直指，希望系統業者給公廣集團新聞台機會。