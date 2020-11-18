蔡衍明臉書發文：中天撤照完全就是政治操弄

國家通訊傳播委員會（NCC）今天對中天新聞台做出不續照決定。被NCC點名為介入中天新聞頗深的旺中集團董事長蔡衍明，晚上也在臉書發文，表達憤慨。他指出，NCC用「假標準」扼殺中天新聞人的專業，中天新聞人做的新聞，有差到該被撤照嗎？

他說，10月26日聽證會他之所以出席，就是要捍衛中天新聞人的工作、尊嚴和專業。而中天撤照，完全就是政治操弄！7位鑑定人原應該秉持新聞專業，但卻先入為主、未審先判！其中5位當天更是先離席，漠視新聞自由。

他表示，NCC利用國安、中資卻找無證據，截圖借題發揮！藉機汙辱中天新聞人的能力！其實就是政治問題！真道理性，真愛台灣，愛台灣就是要讓台灣人日子過得好！蔡衍明堅持理念，絕對不會放棄捍衛中天新聞人的尊嚴！