中天換照失敗 綠委：罪有應得否則「難跟社會交代」
中天新聞台換照案今天遭NCC否決，民進黨立委洪申翰說，中天是「罪有應得」，過去外界曾給予機會但都沒有改善，對於撤照一事不覺得有什麼疑義，若不處理「難以跟社會交代」。
立法院衛環委員會今天審查環保署公務預算，針對中天換照遭否決爭議，洪申翰在會議休息時受訪表示，中天是「罪有應得」，因為中天這些年的經營狀況，包括編輯台新聞自主都被大幅破壞，「這是大家都已經知道的事實」，之前聽證會上也有很多專家提出相關問題，外界過去也給予中天機會改善，但都沒有改善。
洪申翰說，在換照狀況之下，中天如果達不到外界對媒體專業經營的要求，就會被撤照，因此不覺得有什麼疑義，且中天過去也刻意忽視要求改善的聲浪，所以「罪有應得」並不是很誇張的說法，期望未來新聞自由、媒體自主作法更要整體改善，這是整體問題不光是中天問題，但中天確實是個很明顯的問題，如果不處理中天的問題，「難以跟社會交代」。
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