中天無法換照 律師提2救濟管道：有機會原頻道續播

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布7名委員一致同意不予中天新聞台換照，記者會上有媒體提問表示中天勢必打官司；知名行政訴訟律師林石猛指出，依法中天先向NCC提起訴願，轉給行政院審議，但極可能遭駁回，提訴願後，也可向行政法院聲請停止執行或假處分，才有機會留原頻道續播。

林石猛曾任檢察官、法官後轉任律師，他今得知中天遭撤照面臨關台，在臉書發文「中天真的被關了！？川普再怎麼被人批評粗魯、反智，也不敢關掉被其指為叛徒的福斯電視台，而是想自己成立媒體與其競爭。阿扁政府沒有關成TVBS，蔡政府訂了言論自由日，以示記念爭取百分之百言論自由的鄭南榕，卻在其任內決定關掉與其不同顏色的中天電視台。如此這般，是這個政府順我者生，逆我者亡的宣示？著實令人瞻寒心驚！」

林石猛認為，中天一定會進行相關救濟，照規定中天要先向NCC提出訴願，NCC再給行政院審議，也可直接向行政院提訴願，行政院會向NCC調卷，「問題是這案子訴願不太可能贏」恐遭到駁回。

林石猛說，提起訴願後結果尚未出爐，中天也可向行政法院提起聲請停止執行，或者定暫時狀態的假處分，來取得暫時性的權利保護，讓電視可繼續在該頻道繼續播出；當訴願遭到駁回，可再提行政訴訟，主張NCC做出不准換照的行政處分屬違法，讓NCC出庭證明自己程序皆合法。