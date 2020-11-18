中天換照遭否決 藍委轟民進黨「早備妥劇本」

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議對中天新聞台做出不予換照處分。國民黨立院黨團下午舉行記者會，抨擊民進黨政府和行政院早已擬好劇本，將手伸進獨立機關，號稱民主進步的執政黨，「罵你不民主，剛好而已」。

黨團總召林為洲表示，中天不續照的消息雖在意料中但仍有點意外，國民黨不是支持特定媒體，而是支持新聞自由、言論自由，以及獨立機關要獨立。對於不續照的結果非常失望。

林為洲說，在NCC委員提名尚未經立法院審查前，總統府爆出的電郵門就已揭露，2名親綠學者將來可留著處理中天，現在竟然「完全照劇本演」。如果獨立機關可以這樣、府院喬好人選後照劇本演，這還叫獨立機關嗎？連假裝都不願意，把大家當白癡。

林為洲說，新聞自由、言論自由不是用審查方式，禁止從今以後不能講話，新聞台若有違規，該罰就罰，不交罰款該查封就查封，進而再不續照，他們不會反對，「再怎麼偏激違法就是法律處理。」

林為洲也說，閱聽眾有他們的權利，相信國民黨如果再執政，對那些綠媒、獨媒也做不出這種事。他敢講「如果國民黨將來執政做這種事，我就退出政壇。」對於今天的事件感到很沈痛、非常遺憾。

國民黨團書記長林奕華說，NCC去年開始就找各種理由開罰中天，到今年聽證會挑選的鑑定人，甚至完全不做立場迴避，在NCC委員選擇上，也找就是要關掉中天的立場。所有事情都按照劇本走，讓民主變成過場，接著是哪個勢力、派系順利拿到52台，大家等著看。

她也質疑，執政黨以民眾檢舉暴增當作不給中天換照理由，透過有系統地民眾檢舉操作，NCC只要配合即可，先設法找各種理由開罰，再演變成拒絕換照的結局，所有事件發展都令人感到恐怖到極點，更令民主蒙羞。