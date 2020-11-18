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中天不予換照「關台」苦主員工發文自嘲：收東西回家囉
NCC今日決議駁回中天新聞台換照，7名委員一致投下「不予換照」處分，中天電視台執業至12月11日執照到期後，等同停播「關台」。然而，一名疑似中天員工在PTT發文自嘲「準備收東西回家囉」，猶如一篇哀悼文。
NCC駁回中天換照申請，等同宣告中天僅能職業至12月11日。不過，中天還未對此事做出回應，就有一名疑似中天員工在PTT發文嘲諷，「苦主94我辣，準備收東西回家囉，以下開放恭喜，有沒有被關台以後怎麼辦的八卦？」
原PO還貼出「中天員工證」試圖證明身分，就有許多網友紛紛高喊恭喜，很多網友給新工作建議，有網友嘲諷可以改去央視上班；還有網友說可以去中時中視，反正同一個老闆，甚至有網友說可以改到三立，轉換一下。還有網友詢問是不是有內幕、有沒有資遣費等。
對於新頭路，他回應說幾百個人都想轉中視 輪不到他，並透露其實有一堆同事早就跳槽了，自己心情是「我的聲音在笑，淚在飆，鍵盤那頭的你可知道」。
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