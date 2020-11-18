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中天關台後 52台蛋黃區與47台蛋白區兵家必爭

聯合報 / 記者何醒邦
中天新聞台換照不過關，該台52台的頻道位置，也已引起市場覬覦。圖／聯合報系資料照片
中天新聞台換照不過關，該台52台的頻道位置，也已引起市場覬覦。圖／聯合報系資料照片

NCC中天新聞台做出不續照決定，中天除了打法律戰、提出假處分、安排員工出路外，業界也關心，誰會接下中天新聞台在有線電視52頻道的位置？以免該台變成「黑畫面」。

目前有線電視的新聞頻道區塊為49至58台，就如同地段好的「蛋黃區」。國內最具政商實力的頻道商三立電視，準備將原本在88台的「三立iNEWS」（原名三立財經台），往前移動到48台，與有線電視主流新聞頻道區塊49至58台比鄰相連。

業界分析，三立一旦大舉插旗48台成功（目前僅一家系統台上架），除代表新聞區塊擴大化，接下來，原位處47台的購物台，將成為新申設新聞頻道者、或想移動新聞頻道者的首選，包括鏡週刊新申設的「鏡電視新聞台」，及台數科集團自製的「中台灣生活網」。

業界人士說，約12月初，各大有線電視系統集團，例如中嘉、凱擘等，就會送出新的新聞頻道遞補中天，目前符合「參賽」資格者，大致有寰宇與台、中、華視數位新聞台。

業界認為，最有興趣、也最有實力取代中天者，應屬寰宇新聞台，且寰宇的老闆是台灣互動公司的王志隆，他除也不諱言要力爭，且與新潮流系友好，「寰宇呼聲雖高，但換個疑似親綠的補上，NCC會被人說話。」但王志隆也說，假使爭取不到中天空出來的位置，他也會循三立iNEWS移頻到48台的『海董模式』（三立林崑海），看能否到47台、蛋黃區的邊緣。

市場另有一說，旺旺蔡衍明將運用他的政商實力，讓中視新聞台可以從有線電視154挪到52台，變成「中視皮、中天骨」，除保障現有員工權益，還可延續他的媒體影響力。市場人士說，因中視新聞台與中天同屬旺中集團，撤中天換中視，其實符合過去有線電視的潛規則或慣例；如年代綜合台、東森新聞S台等，同樣都因違規遭勒令停播，東森新聞S台後來輾轉成為東森財經台，年代綜合台留下來的頻道空缺，經過兩三年後，由壹電視新聞台補上，而壹電視與年代的老闆都是練台生。

而華視新聞台屬於公廣集團，若遞補上，也可能被批評偏綠，且該台在有線電視系統上架的家數僅約十家，能見度低。至於台視新聞台，是業界公認3個無線電視新聞台中，最認真做新聞者，可惜頻道放在一百多台，較少人注意；但台視董事長黃崧，也是非凡新聞台老闆，他除與頻道大亨練台生交情不錯，黃近期也積極投資台視的硬體設備，如加大辦公室與攝影棚，且聘用新人的預算也增加不少。

中天新聞 NCC

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