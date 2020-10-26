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公投盟批反中天集會申請遭打壓 北市警指未偏頗

中央社 / 台北26日電

中天換照聽證會今天登場，公投盟在場外抗議，並指申請反中天集會遭北市府打壓。北市警方表示，同時段鄰近路權若申請者與先獲准者立場相異，基於維安前提會不同意，並非偏頗。

公投護台灣聯盟今天到國家通訊傳播委員會（NCC）場外表達反對中天換照時指出，原本欲申請今天在濟南路舉辦集會，但遭台北市政府以「鄰近路段有團體申請在案，考量活動現場維安狀況」為由駁回，但北市府另一方面卻批准其他團體路權申請、放任護航中天，違反行政中立。

對此，台北市警察局中正第一分局發布新聞稿表示，並未接獲公投護台灣聯盟在濟南路的集會申請，僅於10月23日自台北市政府路權共審系統中，接獲其申請10月26日杭州南路一段（仁愛路二段2號至信義路二段1號）西側的路權。

中正一警分局指出，依集會遊行法及循例，考量已有其他團體先於10月22日向警局申請10月26日杭州南路及仁愛路口集會，且雙方申請地點位於同一區域（交通部），僅一轉角之隔。

中正一警分局表示，為避免屆時雙方意見相左發生衝突，便依集會遊行法第11條第4款規定，建議台北市新工處不予核准公投護台灣聯盟申請上述路權。

警局同時也聯繫詢問公投護台灣聯盟是否能變更活動地點，並無其所說有對集會內容進行實質審查，違反行政中立一事。

中正一警分局指出，集會遊行為人民權利，警方一向重視與尊重，但為維護集會遊行安全，同時段鄰近路權若經申請，而後來申請者與先獲准者立場不同，基於維安與保護集會遊行前提，會予以不同意，並非偏頗。

中天新聞

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