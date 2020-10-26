NCC聽證會審中天 蔡衍明現身喊冤

「中天新聞台執照效期內，受罰鍰處分21件，核處金額共計新台幣1,073萬元。」NCC國家通訊傳播委員會26日舉行中天換照聽證會，擔任鑑定人的專家學者一面倒認為，中天內控機制明顯有缺陷，無法針對報導內容實際改善；而出席的神旺投資董事長蔡衍明則喊冤說，「不知道有做什麼新聞影響國家安全？」

獨立審查制度未落實

中研院法學研究員廖福特指出，中天新聞台在2014~2020年期間，開罰件數、範圍與罰款總和都是新聞台最高的，開罰範圍幾乎涵蓋《衛星廣播電視法》第27條所有類型。輔大新聞系副教授陳順孝則說，中天應該「先查證後報導，而非先報導後查證」，仿國外7秒或30秒延遲直播，甚至必要時暫停直播性節目。

文大新聞系副教授陳慧蓉認為，中天電視對於民眾申訴案件，確實有建立處理機制跟流程，但常是相同的回覆內容，並沒有進一步改善，要靠外部規範或是處分才能達到。公民參與媒體改造聯盟代表林月琴強調，中天常報導中國事務，但很少報導中國壓迫人權議題，親中立場鮮明，獨立審查制度也未落實。

台灣人權促進會副會長沈伯洋認為，單一頻道如果只傳遞單一觀點將不利於言論市場，舉例來說，6月9日反送中事件與7月1日的七一遊行，中天就是唯一沒報導的新聞台。台北大學經濟系教授郭文忠則指出，中天有75%股權為神旺投資，容易受到大股東偏好影響；但若換照未過，也應說明相關勞動權保障事宜。

蔡衍明出面喊冤

「中天經營理念就是『真愛台灣』，怎麼讓台灣人的日子過得更好，因為台灣人最重要是追求過好日子。」蔡衍明直言，很多人勸他不要來，但還是決定前來是為了捍衛中天新聞人尊嚴與生存權利，不希望回到2012年時期（中時併購中嘉案引發反媒體巨獸運動），中天記者出去採訪還要被肉搜。

蔡衍明喊冤，「不知道有做什麼新聞影響國家安全？」2012年以來，受到許多屈辱、委屈至今，如果他真的有做什麼對不起台灣的事情，跟社會大眾說抱歉沒關係，但這次事情他也發現「台灣年輕人對我意見有這麼多」，因此要走出來讓社會大眾了解他。

針對NCC委員林麗雲詢問，「有這麼多委屈，會不會想要透過電視台傳達想法？」蔡衍明回說，「你不要把我涉入圈套喔！」隨後又被問到，會不會涉入參與旺中媒體集團或是節目？蔡衍明回答，「這我不清楚，如果我有經營的話，就不會虧這麼多錢了。」

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