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時代力量黨團：要求NCC不予中天換照

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量黨團表示，要求NCC不予中天換照。圖／本報系資料照
時代力量黨團表示，要求NCC不予中天換照。圖／本報系資料照

中天電視台換照案在即。時代力量立院黨團發出聲明表示，中天過去6年間，並未確實履行2014年換照所要求之附款，亦未符合媒體應盡之事實查證職責，已完全缺乏媒體及法律的基本要求，因而要求NCC應嚴審、不予換照。

時力黨團指出，2014年中天即因違規情節眾多面臨換照危機，當時換照諮詢委員會初審中，即有過半數專家認為中天並未善盡媒體職責而不應換照（6位反對換照、5位支持換照），然NCC當時並未採納專家學者意見，而以「四項附款」作為通過中天換照前提；但在過去幾年間，中天不僅未落實當初附款所列之要求，更並未有良好運行的內控制度，去年遭開罰高達553萬元，是國內新聞台之冠。

對於高雄市前市長韓國瑜等政治人物以「捍衛中天就是捍衛台灣新聞自由」之含義發聲挺中天。時力黨團表示，有線電視所佔用的電波頻率本為有限性之公共資源，大法官釋字第364號解釋也提到，電視之表意也須自律並善盡社會責任，若藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家本得依法予以限制；相關發言也忽視了中天屢次違法、忽視公共媒體責任、高度損害輿論市場和散播不實訊息之事實。

時力黨團指出，部分有心人士不應高舉新聞自由大旗，而忽視所謂新聞自由的實質意義，放任中天持續破壞公共輿論品質和壓縮言論自由，「我們要求NCC應對中天電視台秉持其專業審查、檢視過去不良紀錄，不予換照」。

中天新聞

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