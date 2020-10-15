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中天審照早有劇本？ NCC成政府打手

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「民進黨黑手伸進NCC，意圖利用媒體審查關掉中天新聞台，排除異己打壓言論自由！」國民黨14日痛批質疑NCC舉行中天新聞台換照聽證會，且由反旺中最力的林麗雲、王維菁兩委員主持，未審先判的意味濃厚，關中天的劇本早已寫好，將讓台灣民主自由走上倒退之路。

撤照劇本早寫好

文傳會主委王育敏指出，5月爆發的總統府密件中提及，「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」令人懷疑中天新聞台撤照的劇本早已寫好，NCC只是配合演出的演員。

「行政院長蘇貞昌曾把NCC主委陳耀祥叫來訓話，現在還要他去『溝通』比較有理想的委員，難道NCC主委變成幫執政黨喬事的角色？」副主委戴錫欽質疑，若林麗雲、王維菁的背景沒有疑慮，為何兩人要主動申請迴避審議？顯然自知無法公正客觀；但NCC卻以無具體事證，一致同意不需迴避，根本是演一齣「假公正」的戲。

副主委鄭照新強調，馬英九8年任期內也從未干涉NCC運作，「26日將舉行的聽證會是否只是個過場？營造撤照的社會氛圍，來合理化撤照行為？台灣號稱是民主自由的國家，反而要成為關電視台開風氣之先的國家，這樣豈不是回到了威權時代？呼籲民進黨懸崖勒馬。

討厭中天要有底線

「討厭媒體也要有底線，習近平沒有關掉蘋果日報，陳水扁也沒有關掉TVBS。」副主委王鴻薇指出，陳水扁近日特別把跟鄭南榕的合照PO出來，因為鄭南榕當年所主張的是百分之百的言論自由，民進黨在野時爭取百分之百的言論自由，當它得到權力的時候只照顧自己的言論自由，呼籲蔡英文總統不要因為一己之私讓台灣的法治人權自由蒙上汙點

針對民進黨秘書長林錫耀表示，6年前馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過，才讓中天拿到執照，王育敏反擊說，民進黨又再次祭出「馬維拉」當藉口，更坐實了黨意凌駕專業，尚未進行NCC的專業審查，民進黨中央就先下指導棋，充份顯露民進黨決心要廢照的立場，令人無法對審照有公正公平的樂觀期待。

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