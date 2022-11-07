詹文男／神佛經濟的開展

前陣子老張與許久未見的好友們餐敘，席間名醫老吳提及有位病患因想方設法都無法掛到老吳的號，因此特別在門診時，請託護士轉交一張紙條給老吳，希望老吳能夠看到紙條後，允許其加掛。老吳看到紙條之後，毫不猶豫就答應了。

我們很好奇，到底是何方神聖的關說，讓老吳這位鐵面無私的醫生給予特權？老吳說，患者是奉某著名宮廟媽祖的指示來找老吳，紙條上有媽祖指定的醫生名單，既然是媽祖的指示，一定有其道理，因此給予加掛。老吳還秀出該紙條的照片，所有人都驚呆了，讚嘆現在的宮廟服務竟然如此的先進與周到，連要看哪一家醫院的哪一科醫生都有明確的指示，真是不得不令人佩服。

現今的社會變化無常，天災人禍頻仍，人心躁動不安，部分宗教扮演著療癒與撫慰身心的角色。根據內政部二○二一年的各宗教概況統計，國內寺廟教堂數高達一萬五千多家，其中寺廟數一萬二千家，教堂二千九百個左右，而這還不含沒有登記的宮廟神壇，因而有人開玩笑說，國內的寺廟教堂比便利商店還多。

這些寺廟教堂所提供的服務含括祭解、點燈、求籤、普渡、進香、收驚、問事等，有些規模比較大的還有推廣素食、環保教育、急難救助、弱勢關懷，辦理中小學，甚至高等教育和醫院的培育及醫療服務，可以說食衣住行育樂都涉及，從經濟發展的角度而言，其所創造的產值不容小覷。

以大甲媽祖每年九天八夜，跨越四個縣市、廿一個鄉鎮，來回共三三○多公里的遶境為例，透過志工對媽祖信仰的強大意念，加上綿密的人際網路串連，疫情前每年估計都有超過百萬人參與。今年雖因為疫情影響，根據商業媒體報導，仍有六十多萬人參與，統計包括信眾捐獻的香油錢，加上十二家上市上櫃公司贊助金額，以及信徒吃喝住宿交通，以及帶動的當地特色產品與文創商品的銷售等等效應，創造超過卅億的產值，美國ＣＮＮ甚至稱這是全世界最受歡迎的一場健行。

而這幾年因疫情影響，神佛經濟也開始邁向零接觸，像前述提及寺廟教堂提供的服務，如點光明燈、安太歲、求籤、祈福、問事等都開始轉向線上。社群媒體也被廣為運用，有些宗教團體運用Line大家一起念經、禱告、共修並迴向，各類行動支付也運用得相當普遍，甚至有ＮＦＴ的發行。

因此，就經濟發展而言，若能進一步將這些傳統的民俗寺廟活動，發展台灣特有的文化藝術特色，讓全世界的人覺得這一生一定要來參與一次，甚至每年都想再來一次，相信對內需市場的提振，將會有很大的助益。若這些外國人不能親自來台灣，也可以進一步運用最新的科技，讓這些國外的信徒及觀光客在元宇宙的廟宇內抽籤、擲筊、參拜、點燈，目前北港朝天宮已有這樣的服務。未來若能在元宇宙內參加遶境，將讓全世界更為驚豔。

綜言之，世道不安，經濟前景晦暗不明，神佛信仰除為信徒帶來心靈平靜及慰藉外，若能萃取其民俗精髓與藝術特色，向上提升為台灣文化特色，並善用虛擬實境科技，透過虛實整合，讓世界更加認識台灣，對我國的觀光經濟將有莫大的助益。