盧希鵬╱Web 3.0金融：老鷹、母雞與黃鼠狼

有隻黃鼠狼跟母雞說，要勇敢地從懸崖上跳下去，如果你不跳，怎麼知道自己不會成為一隻老鷹呢？結果黃鼠狼就在懸崖下面，等著吃烤雞。

我一直不贊成勇於創新，因為勇者無懼，最後的結果就是被人坑殺。數位轉型，靠的不是勇敢。如果你的DNA是隻雞，是永遠沒有辦法變老鷹的。

什麼是DNA？就是第一性原理的思維。像是汽車已經經歷了一百年的發展，有非常多的產業慣性。第一性原理思維就是假設如果沒有汽車，以現在的科技從零開始，你覺得汽車應該要如何設計呢？

那麼，現在的科技是什麼？是互聯網、是AI、還是區塊鏈Web 3.0？

若再以金融業為例，如果沒有銀行，以現在的科技，從零開始，銀行應該長成什麼樣子？Web 3.0是一種去中心化的邏輯，那你的想像會是什麼呢？以下是我的想像。

一、全球幣的誕生

如果要做跨境支付，必須透過國際間的層層代理人做中介，每一個中介都要收取手續費，每一個中介都會拖延轉帳的時間。於是摩根大通銀行就發行了區塊鏈貨幣JPM Coin，企業跨境轉帳先把錢換成JPM Coin，直接用區塊鏈網路轉帳，接收方再把JPM Coin轉換成當地的貨幣。Circle的USDC把類似的應用推到消費者端。最後加密貨幣會不會成為一種全球貨幣的標準？央行，一定會干預。

二、政府發行數位貨幣

干預的方式有三種，禁止，監管，與加入。大陸發行的數位人民幣跟支付寶帳戶的人民幣最大的不同是後者需要銀行的帳戶，前者只要有電子錢包就可以了。如果貨幣不需要銀行的帳戶，那麼銀行存在的價值也要改變。如此一來，人們可以直接向央行借貸，大陸再也不怕禁用Swift跨境轉帳的制裁。區塊鏈電子錢包不是銀行帳戶，不是任何國際組織可以控制的。

三、電子錢包的載具

現在最大的麻煩是個人如何管理自己的電子錢包。這個電子錢包裡頭沒有錢，只有你的私密金鑰，你的錢加密在區塊鏈的帳本中。如果掉了，少了平台，誰來解密與補發？電子錢包是所有web 3.0的基礎，前一陣子Solana發展了一種手機Saga，內建加密錢包，助記詞託管與Web 3.0 dApp store，成為通往web 3.0區塊鏈世界最直接與最簡單的工具。

以上是我的想像，可能是錯的，因為物種的DNA突變不會一步成功。還需要有不斷試誤的敏捷組織，就是新物種的肌肉，以及夠成熟的資訊系統，是新物種的神經。當你的思維、組織、系統都做了轉型，你就可以從懸崖跳下去了。不過，先找一個比較矮的懸崖，才不至於馬上成為黃鼠狼的烤雞。