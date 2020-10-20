龔天行／從螞蟻科技集團觀察金融科技的發展趨勢

螞蟻科技集團計畫近期在香港及上海ＩＰＯ，ＩＰＯ金額預估高達三五○億美元，打破之前沙地阿拉伯國營阿美石油公司上市募資二九四億美元的紀錄。螞蟻集團的預估市值二千五百億美元將與全球資產最大的中國工商銀行相當，超過美國的花旗、美銀等老牌金融機構，僅小於摩根大通集團。

螞蟻集團是阿里巴巴旗下的金融科技集團，其前身支付寶二○○四年成立，僅僅十六年，竟已長成如此身量，令人不禁思想螞蟻所代表的新興金融科技是否會取代傳統金融業的地位？

其實，仔細閱讀螞蟻的ＩＰＯ招股說明書，就可發現螞蟻集團的商業模式已從早期自身從事金融服務，轉變成為以支付平台為核心，並以支付平台上萃取的客戶資訊，為傳統金融業者提供數位化服務。此轉變可從螞蟻集團由其原名「螞蟻小微金融服務集團」在今年七月更名為「螞蟻科技集團」見其端倪。

根據招股書，螞蟻集團的收入（二○一九年超過人民幣一千二百億）來源主要有（一）數位支付平台︰按照支付量向商家收取手續費；（二）數位金融科技平台︰向金融機構提供由支付平台上萃取之數位資訊，協助金融機構更有效接觸消費者及小微企業客群，並按照所促成之業務規模，向金融機構收取服務費。

金融科技平台在二○一九年超越支付平台成螞蟻最大收入來源。數位金融科技又可再劃分為微貸科技（占今年上半年總收入的百分之三十九）、理財科技（百分之十六）、保險科技（百分之八），分別向合作的銀行、提供基金及其他理財商品的金融機構、保險機構，提供技術服務。

金融機構在經濟運行中扮演的關鍵角色是儲蓄者和投資者之間的中介。此中介功能反映在金融機構的資產和負債，金融機構以其負債向儲蓄者吸收資金，以資產向投資者釋出資金。螞蟻集團以其數位支付平台上所萃取之資訊，協助合作的金融機構更好的管理其資產負債。

雖然螞蟻估計在六月底，透過螞蟻促成的貸款餘額超過二兆人民幣，理財商品餘額四兆人民幣，保費約五百億人民幣，但這些餘額或保險責任均非螞蟻集團的資產或負債，而是記在與螞蟻合作的金融機構帳上。螞蟻本身不承擔這些金融機構資產負債的信用、價格、資金、承保等風險。所以，螞蟻集團並非傳統定義的金融機構，也規避了所有金融機構所需接受的金融監理，以及資本適足的要求。

顯然，全世界最大的金融科技公司螞蟻集團的發展方向並非取代傳統金融業，而是成為傳統金融業者的數位化合作者。這值得所有新興金融科技業者深思。

（作者龔天行是台大管理學院兼任教授、富邦金控高級顧問）