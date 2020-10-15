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捷運八堵基隆段 林右昌：會討論找出最佳方案

中央社 / 基隆15日電

基隆市長林右昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，談到基隆捷運延伸到基隆市區議題表示，大家不用急，等交通部鐵道局評估方案出來後，市府會與交通部討論，找出最佳方案。

林右昌說，因為大家談到，許多基隆人習慣搭台鐵，大家希望留下台鐵，不過他要強調「大家不用急」，鐵道局正在評估很多方案和規劃的可能性。

林右昌表示，行政院長蘇貞昌在就整個大台北都會軌道系統建置講了很重要的話「這是百年大計，要做就要把它做最好」，需要是好的方案，不是把事情做完，而是要把事情做好。

林右昌指出，等鐵道局評估方案出來後，市府會與交通部進一步討論找出最佳方案，當然也會聽聽大家的意見，大家有了共識，之後再進一步推動。

林右昌說，基隆還有2個平交道和2座陸橋，應該藉由這次捷運建設將困擾幾十年的市區縫合問題一併解決，這也是基隆市民的期待，都市規劃是很理性的思辯過程，不要簡化只是捷運建設，對自己來講，更重要是如何把都市問題一併解決。

此外，林右昌說，新北市長侯友宜其實有非常強烈的急迫感，台北捷運民生汐止線汐東段和基隆捷運已經整合，到時候就是一起蓋，侯友宜希望能在明年核定並盡快動工，當然自己也期待盡快動工。

林右昌表示，討論近30年的基隆捷運能和民生汐止線汐東段整合，不只對基隆好，對汐止社后地區也非常有幫助，民生汐止線未來若可以接到內湖港墘地區，就可以解決部分流量，高速公路也不會那麼塞車。

林右昌說，大台北首都圈產業廊帶開始往汐止、基隆河谷廊帶，例如基隆市府正在規劃的「北五堵國際研發新鎮」，就能減少對內湖科學園區的流量，不需要那麼多人擠到內科，內科產業能量能往外延伸，大台北首都圈經濟力量也能被帶動起來。

林右昌說，過去大家想到交通，只想到通勤和基隆市37萬人口要到台北上班的需求，可是自己想的是產業的發展，交通建設應該要帶動產業、經濟發展，並帶動就業。

林右昌表示，基隆到南港是基隆捷運的主線，不單為基隆通勤族蓋，而是為完善大台北首都圈都會機能，其次是改善台鐵的運能，這是站在中央國土規劃高度和改善台鐵運能角度而興建，所以基隆不需要負擔經費，台北市、新北市和基隆市民3贏，「是這3個城市的市民賺到，不是我賺到」。

此外，林右昌說，基隆火車站本來就不會拆，從來也沒說要拆，而且城際轉運站和火車站整合在一起，明年7、8月就要完工，之後前方的大圓環會拆除，未來將是國門廣場。

「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議由交通部長林佳龍與雙北及基隆3市長共同討論後，13日宣布5項共識，其中，基隆市民和民意代表最為關切南港-八堵路段已有共識，至於八堵-基隆段正評估不同方案，將再持續規劃討論。

基隆 林右昌 捷運

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