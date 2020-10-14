快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談北北基軌道建設 林佳龍：跨域治理

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
交通部長林佳龍（左起）與台鐵局長張政源分別就基隆軌道建設的北北基首長會議新共識做出回應。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
交通部長林佳龍（左起）與台鐵局長張政源分別就基隆軌道建設的北北基首長會議新共識做出回應。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「北北基軌道路網就像解數學的聯立方程式，分開來難解，合作就有解！」交通部長林佳龍14日被問到關於北北基首長會議，達成基隆輕軌升級為中運量捷運、基隆捷運和民生汐止線捷運整合共軌等共識，他強調跨域治理是問題的解方。

北北基各取所需

媒體問到北北基首長會議，被認為是幫基隆市長林佑昌「拆彈」，是否在培養接班梯隊？林佳龍回應說，北北基就是首都圈軌道路網，是大家集思廣益來創造多贏，不只幫助基隆，也增進台北、新北的都市發展，首長會議提供跨區域治理的平台，可以說是各取所需、創造多贏，不只是針對哪一位市長有好處。

「柯文哲市長、侯友宜市長也都很高興，能把都市間的競爭，發展成為合作關係。」林佳龍比喻，可以把它想成是解聯立方程式，每一條方程式各自都很難解，當把這幾條方程式放在一起的時候，就能得出最佳解；包括基隆捷運、汐止民生線及北宜直鐵，整合之後以這個路網來打造首都圈的軌道生活圈，將會是成功的案例。

促成跨域治理

「我們也會利用這樣的案例促成各縣市的跨域治理。」林佳龍強調，交通部的角色就是要對全國的路網提出規劃，過去相對來說都比較由地方來發動，但這一年多來不只是北北基的軌道路網，包括一些縣市的鐵路立體化，或像桃園、宜蘭、新竹、彰化、嘉義，過去無法審查通過的，都會設身處地來協助他們解決。

面對媒體追問是否政治凌駕專業？林佳龍說，專業有兩種，一種是宏觀的「見林」，另一種是更深入的「見樹」，他作為政務官既要見樹又見林，也要見林又見樹，「所以外界的很多寶貴意見，我已經請同仁把它彙整，不管是正面的肯定或負面的批評，都會納入參考，讓我們可以做得更好！」

關於未來基隆到八堵是否班次變少？出席同場記者會的台鐵局長張政源表示，交通部做成的北北基決議還沒有細部的規畫出來，台鐵除了因應準備之外，也會先就現況做好台鐵應有的服務，未來即使新車到達，也不會放棄基隆到台北的通勤服務。

【更多精采內容，詳見

基隆輕軌 林佳龍 捷運

延伸閱讀

北北基軌道建設5共識 林佳龍：各取所需創造雙贏

基隆捷運拍板為2022鋪路？林右昌：想太多

北北基軌道共識為2022鋪路 林右昌：別政治算計

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

相關新聞

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

基隆輕軌改為基隆捷運，汐止民生線變成汐止東湖線，最大受益者為汐止居民，但初步路線圖規畫出來後，卻引發汐止人反彈，認為汐東...

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

基隆輕軌將升級成基隆捷運，針對經費負擔、後續又要誰來營運？台北市長柯文哲曾在「北北基軌道路網政策溝通平台」會後說，有意見...

基隆捷運拍板最大贏家？林右昌：基隆市民才是最大贏家

基隆輕軌相關爭議昨天交通部、北北基四首長拍板，基隆輕軌提升為捷運，基隆市並不用負擔經費，基隆長林右昌被外界認為是最大贏家...

侯友宜接環狀線？黃珊珊：北捷滿意高非爭一時經營權​

交通部長林佳龍昨偕北北基三首長召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議達成五共識。台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，北市府...

談北北基軌道建設 林佳龍：跨域治理

「北北基軌道路網就像解數學的聯立方程式，分開來難解，合作就有解！」交通部長林佳龍14日被問到關於北北基首長會議，達成基隆輕軌升級為中運量捷運、基隆捷運和民生汐止線捷運整合共軌等共識...

柯批南北環不給新北綁架 新北：完工後市長不是柯文哲

台北市長、副市長柯文哲、黃珊珊今針對環狀線都有發聲，柯文哲更說「北市不可能讓新北綁架」，新北捷運局長李政安說，已有共識未...

基隆輕軌「拆彈」林右昌得利？ 林佳龍：北北基都高興

交通部長林佳龍昨偕北北基三首長首度召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，將多年難解的基隆輕軌、北宜高鐵、民生汐止線軌道...

民汐線台北段本於權責推動 新北議員：北市長可惡

汐止民生線改為汐止東湖線，未來汐民線台北段是否施作，由台北市決定是否推動，新北市議員張錦豪今在市議會指出，汐民線一階環評...

基隆捷運拍板為2022鋪路？林右昌：想太多

交通部長林佳龍昨邀集北北基市長召開「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議，初步敲定基隆輕軌升級成捷運。基隆市長林右昌今天...

汐東線東湖站留設介接點？ 新北：由北市決定

捷運汐止東湖線脫捷運鉤汐止民生線，新北捷運局長李政安說，建設經費不僅減少，就連興建期程也比原先規劃9年還短，至於汐東線東...

基隆捷運誰來蓋？ 侯友宜：新北能承擔更多責任

「北北基軌道路網政策溝通平台」昨達成共識，汐止民生線汐止段脫鉤成為「汐止東湖線」並與基隆捷運整合，新北市長侯友宜指出，新...

北宜高鐵拍板！選最長路徑 宜蘭憂10年通車目標變卦

高鐵延伸宜蘭案，昨天在「北北基軌道路網政策溝通平台」達成共識，交通部長林佳龍拍板將採遠離翡翠水庫集水區的方案A，提報綜合...

熱門新聞

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

繞過集水區…北宜高鐵拍板

汐止將有2捷運 地方盼儘速動工

疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

盼了30年…北北基軌道終喬定 基隆輕軌升級捷運

南鐵地下化路線滿地是寶 挖到古蹟恐再延宕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。