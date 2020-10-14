談北北基軌道建設 林佳龍：跨域治理

「北北基軌道路網就像解數學的聯立方程式，分開來難解，合作就有解！」交通部長林佳龍14日被問到關於北北基首長會議，達成基隆輕軌升級為中運量捷運、基隆捷運和民生汐止線捷運整合共軌等共識，他強調跨域治理是問題的解方。

北北基各取所需

媒體問到北北基首長會議，被認為是幫基隆市長林佑昌「拆彈」，是否在培養接班梯隊？林佳龍回應說，北北基就是首都圈軌道路網，是大家集思廣益來創造多贏，不只幫助基隆，也增進台北、新北的都市發展，首長會議提供跨區域治理的平台，可以說是各取所需、創造多贏，不只是針對哪一位市長有好處。

「柯文哲市長、侯友宜市長也都很高興，能把都市間的競爭，發展成為合作關係。」林佳龍比喻，可以把它想成是解聯立方程式，每一條方程式各自都很難解，當把這幾條方程式放在一起的時候，就能得出最佳解；包括基隆捷運、汐止民生線及北宜直鐵，整合之後以這個路網來打造首都圈的軌道生活圈，將會是成功的案例。

促成跨域治理

「我們也會利用這樣的案例促成各縣市的跨域治理。」林佳龍強調，交通部的角色就是要對全國的路網提出規劃，過去相對來說都比較由地方來發動，但這一年多來不只是北北基的軌道路網，包括一些縣市的鐵路立體化，或像桃園、宜蘭、新竹、彰化、嘉義，過去無法審查通過的，都會設身處地來協助他們解決。

面對媒體追問是否政治凌駕專業？林佳龍說，專業有兩種，一種是宏觀的「見林」，另一種是更深入的「見樹」，他作為政務官既要見樹又見林，也要見林又見樹，「所以外界的很多寶貴意見，我已經請同仁把它彙整，不管是正面的肯定或負面的批評，都會納入參考，讓我們可以做得更好！」

關於未來基隆到八堵是否班次變少？出席同場記者會的台鐵局長張政源表示，交通部做成的北北基決議還沒有細部的規畫出來，台鐵除了因應準備之外，也會先就現況做好台鐵應有的服務，未來即使新車到達，也不會放棄基隆到台北的通勤服務。

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