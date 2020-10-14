基隆輕軌變捷運 柯文哲估北市出30億元

北北基軌道路網達成基隆輕軌升級成捷運，台北端地下延伸至南港；民生汐止線與基隆捷運整合等共識。台北市長柯文哲估南港展覽館到南港的地下段，北市約負擔新台幣30億元以內。

柯文哲今天到市議會國民黨團報告，議員秦慧珠、陳重文詢問基隆輕軌升級成捷運，北市這一段的工程費須支出多少。

柯文哲表示，當時他說若南港展覽館到南港這一段地下化，北市可以出一點錢，預估30億元以內。

柯文哲說，基隆輕軌變成中運量捷運，環評與財務報告等都要重做，在他任內應該不會遇到這個問題。他並補充，到時候會講好北市出的定額，若工程追加預算「就你家的事」，已經向交通部長林佳龍講得很清楚。

議員李明賢詢問，捷運民生汐止線東段（汐東線）的轉乘最近是到文湖線東湖站，但兩個站體之間相差280公尺，這樣還要不要蓋。

柯文哲坦言這是個問題，汐東線與文湖線無法直接轉乘，不過，若新北要蓋，他沒有意見，後續兩站怎麼連接大家再來討論。

李明賢追問經費問題，柯文哲回答「誰蓋誰出」。

李明賢再追問環狀線經營權問題。對此，柯文哲表示，他的態度是「誰興建、誰營運、誰負責」，不可能讓新北綁架北環、東環與南環，也不能分開營運，所以把萬大線與環狀線拿出來一起討論，需交通部協調。