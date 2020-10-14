喊了30年基隆終於有捷運 地方盼延伸至市區

對於基隆捷運八堵-基隆段仍有待評估方案，有基隆市民認為，雖目前只到八堵，但喊了30年終於有結果，基隆市議員莊敬聖則說，應創造出新的路廊，銜接基隆市區及基隆港。

「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議昨天下午由交通部長林佳龍與雙北及基隆3市長共同討論後宣布5項共識，其中，基隆市民和民意代表最為關切的南港-八堵路段已有共識，至於八堵-基隆段正評估不同方案，將再持續規劃討論。

交通部次長王國材今天表示，基隆捷運的規劃就是八堵到基隆用台鐵路權，但基隆當地有不少人反映希望保留台鐵，所以將會再進行各種方案評估，目前初步共識就是到八堵，後面有共識第2階段再來做。

民主進步黨基隆市議員童子瑋表示，他認同基隆市長林右昌所說，八堵到基隆端需要仔細評估，身為仁愛區市議員的他，若能將現有台鐵進到市中心的軌道進一步調整，藉此妥適處理橋梁及平交道，讓仁愛區能更加完整以符合市民期待，這也是他過去在市議會主張的想法。

立法委員蔡適應表示，把資源做最有效的配置，這是對基隆和雙北最好的方案，基隆捷運喊了30年，這是30年來最大的突破，將請交通部加速規畫，盡快通車，對於民眾在意的問題，也應在綜合規劃報告書中要有答案。

「終究還是抹去基隆至八堵段」，中國國民黨基隆市議員莊敬聖說，這會影響基隆現在的許多建設，包含城際轉運站、會展中心及國門廣場是否要修改，所謂開會在基隆、展覽在南港，是否成為政治語言空頭支票，對基隆港國際港灣的未來發展將有嚴重衝擊。

他表示，捷運應延伸到基隆市區，不應只做半套，應對中央強硬表達基隆市民希望能夠創造出新的路廊，銜接基隆市區及基隆港。

前立法委員謝國樑指出，八堵到基隆間的鐵道規劃，在昨天的協調會並未取得結論，希望交通部在未來的規劃過程中應做到公開、透明，讓基隆市民可以清楚掌握、充分參與規劃進度，尋求對基隆民眾最方便有利的最終方案。

戴姓基隆市民認為，基隆捷運昨天終於決定至少到八堵站，究竟是用輕軌還是捷運，對小市民意義不大，市民希望能有實質建設，而不是喊了30多年的空話，至少基隆市長林右昌努力為基隆爭取交通建設，但不知還要等多久才能完成，期待能儘早通車。

吳姓市民表示，從輕軌改成捷運對基隆市民來說當然是個好消息，畢竟不僅運量能增加，且數十年來「捷運到基隆」一直是市長、立委選舉時的話題，若真能實現當然是好事，但台北、松山、南港都有捷運、台鐵共構，希望基隆也能比照辦理。