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鄭宇欽遭控台諜 張志豪：離譜至極

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員張志豪指出，鄭宇欽就是一個完全跟政治圈無關，非常外圍又外圍的年輕學者，被扣上台諜的帽子實在離譜至極。圖／報系資料照片
新北市議員張志豪指出，鄭宇欽就是一個完全跟政治圈無關，非常外圍又外圍的年輕學者，被扣上台諜的帽子實在離譜至極。圖／報系資料照片

中共央視昨播出「台灣間諜」專題報導，指控台籍人士鄭宇欽從事間諜情報活動已被逮，新北市議員張志豪指出，鄭宇欽就是一個完全跟政治圈無關，非常外圍又外圍的年輕學者，被扣上台諜的帽子實在離譜至極。

張志豪曾擔任前立法委員蕭美琴的國會辦公室上班，由於蕭美琴當時是外交國防委員會，鄭宇欽透過2013年7月張志豪陳情，張志豪表示，因長鄭宇欽年在捷克很少回來台灣，當時是請他幫忙事協助處理觀光簽證，繼續留在捷克。

張志豪說，鄭宇欽也向他透露欲留在捷克教書，所以需不斷處理簽證問題，不過也不知道他事後的狀況，在他印象中國會助理圈內不太有人認識鄭宇欽，根本不可能有擔任過政治相關工作。

張志豪表示，鄭宇欽是單純年輕學者，是平凡的人與政治圈無關，就跟李孟居一樣，這些人在商界、學界都在做自己的事情與生活，卻被扣上帽子說是台諜，未免也離譜至極。

張志豪透露，鄭宇欽的臉書在2019年4月以前都很頻繁更新，都在分享座談會、開會，以及在捷克的生活，不過在2019年4月13後就停止更新，與李孟居狀況相似。

張志豪指出，中共隨意抓人，台灣人必須要深自警惕，也要有非常深的認知，現在不論香港還是中共、中國，都已經在「送中」，這樣狀況下中國國民黨不要再跟中共唱和，對台灣人都不利。

間諜 李孟居 中共

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