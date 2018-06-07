海峽論壇10年 缺乏異見的兩岸交流平台

2018-06-07 15:16 中央社 廈門特稿



海峽論壇強調作為兩岸民間交流平台，10年間成為政治人物的表演舞台。雖匯集各路人馬，但共同特色是避談民主人權等價值分歧，讓海峽論壇成為大陸單方面打造兩岸融合的平台。 新華社 分享 facebook

海峽論壇強調作為兩岸民間交流平台，10年間成為政治人物的表演舞台。雖匯集各路人馬，但共同特色是避談民主人權等價值分歧，讓海峽論壇成為大陸單方面打造兩岸融合的平台。

「來參加海峽論壇的嗎？」海峽論壇約一週舉辦期間，在福建省廈門市街上，連計程車司機聽到乘客的台灣口音都會這麼問。對當地人來說，這是增加觀光旅遊收入的機會。

這個活動內容幾乎無所不包的論壇，也確實有幾分歡樂或輕鬆的氣息。

打開本屆活動手冊，自閉症才藝秀、社區服務懇談會、特色鄉鎮交流、天氣預報技術交流、公益論壇、紅十字博愛論壇、青少年新媒體文創論壇、橋牌邀請賽、中醫藥發展與合作、綠色交通發展、防災減災、民宿產業交流等等式各樣的團體，只要能冠上「兩岸」之名，幾乎都是陸方願意邀請的對象。

根據主辦單位資料，10年來已經有12萬人次的台灣民眾到福建參與海峽論壇。撇開重複參與者不論，活動希望邀請沒到過中國大陸的台灣民眾報名，再加上由陸方負責食宿等落地接待。大陸方面的目的很清楚：「來看看，認識大陸，不要只看媒體報導。」

海峽論壇誕生於2009年，現任中國國務委員兼外交部長的王毅、當時剛接任中國國台辦主任一年，這項交流活動既是他的政績，也呼應大陸官方當時要促進兩岸大交流、大合作、大發展的方向。

台灣蓬勃多樣的民間團體，成為大陸方面對台工作的重要突破口。龐大的民間信仰人口，以及早在2009年前就形成的兩岸宗教交流，則為此論壇再增添互動的重點族群。

第3屆海峽論壇開始舉辦台灣特色廟會。第6屆的媽祖文化活動週則透過台灣媽祖聯誼會組織400多家廟宇、8600多名信眾參加開幕式，號稱是史上規模最大兩岸民間信仰交流活動。從這些參與海峽論壇的團體和個人延伸，就成為往後一屆屆活動邀請台灣參加者的管道。

海峽論壇強調「民間性、廣泛性、草根性」，政治人物當然不會缺席這個舞台。

在6日第10屆論壇大會上，從中國人民政治協商會議全國委員會（全國政協）主席汪洋，到台灣的在野黨中國國民黨副主席郝龍斌、新黨主席郁慕明，彼此應和「九二共識、反台獨」，郁慕明還對台下約1700名兩岸聽眾說「2020是我們的機會」，直接將場子賦予濃濃的選舉味。

可惜的是，台灣赴海峽論壇的政治人物，在基於對大陸政治體制的「尊重與理解」以及各種因素考量下，往往停留在統獨的表態，而未曾就真正制度面的民主、人權等價值置喙。

一般台灣民眾則多認為，所參加的活動不涉政治，加上作客他鄉，務實考量下也通常不會對兩岸體制最根本的理念差異向對岸發聲。

幾乎每屆海峽論壇上，大陸官方都會提出程度不同的「惠台措施」。隨著大陸近年重視對台青年工作，有關的台灣人才就業說明會、聘請台灣人擔任社區主任助理的上崗（就任）儀式，也成為海峽論壇一景。

於是，在看似熱鬧多元的活動背後，沒有異聲、避談價值分歧、符合陸方「深化融合發展」主旋律就成了海峽論壇的一個特色。多年下來，在大陸成長的台商二代、赴陸就學就業多年的台灣人，也逐漸成為強化論壇價值觀的群體。

觀察人士指出，不同於一些定義明確的論壇注重達成協議，海峽論壇最重要的成果就是「交流」。但交流與統戰往往是一線之隔，差別就在參與者是否真能沒有前提、沒有過多顧慮的自由發表看法，即使對核心理念不認同，仍能坦率互動。