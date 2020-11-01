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流感疫苗不會引心血管疾病 慢性病者應接種

中央社 / 台北1日電
發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

有民眾自訴打流感疫苗後昏睡、心臟不適，還吃防心肌梗塞的藥。指揮中心發言人莊人祥說，罹心血管疾病應打流感疫苗避免感染後重症、死亡風險，且疫苗也有助降心血管疾病發生。

嘉義縣雯翔舞蹈團長郭玉雯日前接種公費流感疫苗後，產生昏睡及心臟不適等情況，她在個人臉書回想，施打當天並未出現不適，隔天開始出現昏睡、心臟不適和沒有食慾；第一次打流感疫苗，命快去掉一半，一天睡好幾回，還是覺得很疲倦？還吃了2次心肌梗塞的藥。

此外，根據流感疫苗接種不良事件通報，目前有7例通報死亡，死因都與心血管疾病有關；儘管專家已經判定與流感疫苗應無關，但外界仍有疑慮，擔心流感疫苗引發心血管疾病。

面對媒體提問流感疫苗與心血管疾病的關連，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，流感疫苗並不會引發心血管疾病，相反的，有心血管等慢性疾病者應施打流感疫苗，因心血管疾病會增加患者感染流感後重症、死亡風險。

莊人祥說，研究也發現，施打流感疫苗，可降低心血管疾病發生。外界將接種流感疫苗和心血管疾病發生扣連，應是誤解。

根據統計，公費流感疫苗自10月5日開打至10月31日，接種數累計467.9萬；10月31日接種量僅1.7萬，莊人祥推估，可能是受假日影響，但也可能受連日不良事件通報效應些微影響。

流感疫苗 心血管疾病 莊人祥

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