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基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
我國出現2例施打流感疫苗後出現GBS症狀的患者。示意圖非當事人。圖／聯合報系資料照片
我國出現2例施打流感疫苗後出現GBS症狀的患者。示意圖非當事人。圖／聯合報系資料照片

基隆50多歲的婦人接種公費流感疫苗，9天後四肢麻痺、味覺喪失，疑似為格林巴利症候群（GBS），台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民認為，有感染新冠肺炎可能性，尤其在歐洲蠻常見到GBS與新冠肺炎有相關個案，驗一下不難，「她現在加護病房治療，最好隔離起來。」

針對基隆婦出現味嗅覺喪失是否與新冠肺炎有關？指揮中心發言人莊人祥在記者會中僅解釋，味嗅覺喪失不只是專屬於新冠肺炎的病徵，一般病毒感染也可能出現，因為醫院評估該婦沒有感染新冠肺炎相關的危險因子，所以不會採檢。

但黃立民解釋， 新冠肺炎病毒本就會引起起各種神經相關問題，該婦又出現味覺異常，「去採檢一下新冠肺炎病毒應該不難。」近期一項發表在「Lancet」旗下期刊研究也顯示，目前已有19例患者有GBS，其中11例出現四肢無力；3例僅出現腿部無力；1例出現下肢感覺異常。

黃立民說，接種流感疫苗後出現GBS不良事件，本來就是什麼病毒都要驗，首先一定優先考量是病毒造成，再者才會考慮是否與疫苗有關，「如果不查病毒，就會丟給疫苗，不良事件兇手就會直接變成疫苗。」

黃立民指出，GBS若與疫苗有關，應在接種後二到六周才會發病，反觀基隆婦接種後九天出現、台中男也是接種後第十天確診GBS，黃立民認為，台灣目前有的兩個案的接種疫苗與發病時序都屬於灰色地帶，不符合典型GBS，現在原因還連不在一起，不能放過任何可能性。

黃立民反問，尤其該婦有味覺異常為何不用查，針對味覺異常應釐清，該婦現在住在加護病房，最好隔離起來，且醫護人員都應該要小心，感控要落實。是否建議指揮中心採檢新冠肺炎，黃強調，「這個季節出現GBS就應該採檢新冠病毒。」

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，其他原因也可能造成嗅味覺異常，不只有新冠肺炎會出現，指揮中心認為有必要就會著手進行；台灣感染症醫學會前理事長莊銀清則說，該個案的細節並不清楚，但建議在通報系統中一旦有疑似新冠肺炎的案例，就應該去檢驗。

莊銀清說，第二步可以做的就是針對個案進行做研究與調查來釐清，但他認為，不需專家建議，指揮中心就會去採檢，在他的認知下，應該採檢以釐清比較好。

新冠肺炎 流感疫苗 基隆

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