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兒稱沒慢性病 母打疫苗9天後進加護 中央：須檢測釐清

中央社 / 基隆31日電
圖為民眾施打流感疫苗示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照
圖為民眾施打流感疫苗示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照

基隆一名50多歲李姓女子接種流感疫苗9天後突然四肢發麻，且病情急轉直下，目前插管住進加護病房。疫情指揮中心表示，須進行各種病毒檢測，才能釐清是否與疫苗有關。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者訪問時表示，已接獲相關通報，醫院懷疑可能是「格林巴利症候群」（GBS），但因個案合併有味覺喪失症狀，在此疾病患者中較少見，可能還須評估是否為病毒感染導致，疾管署已先提供預防接種受害救濟管道給家屬。

他指出，過去曾以健保資料庫比對，發現在沒打疫苗狀況下，每週就有9例新診斷格林巴利症候群個案，一年約400多例，必須進行各種病毒檢測，才能釐清是否與疫苗接種有關。

根據疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前說法，格林巴利症候群是因免疫反應造成周邊神經傷害，最常見是病毒感染導致，流感病毒也是其中之一，病患症狀從輕微到嚴重都有，症狀包括肌肉無力，甚至造成呼吸衰竭，需要使用呼吸器。

李女的兒子王姓男子今天向中央社記者表示，母親15日接種流感疫苗，24日手尖和腳尖酸麻，一開始不以為意，隔天下半身也跟著發麻，發覺不對勁去醫院掛急診後便返家休養。

他說，母親26日發覺手腳更加麻痺，喉嚨和嘴巴也麻且味覺有點喪失趕緊再去基隆長庚醫院急診，當天就住院觀察。院方27日安排脊髓取樣檢查後並未發現異常，期間病情持續惡化，到了28日已無法進食，必須插鼻胃管灌食，醫師也有安排療法，期待病情能有所改善。

王男表示，母親29日不但沒有好轉，已無法自主呼吸，一開始以非侵入性治療方式戴上氧氣罩，但血氧濃度持續下降，之後只能以呼吸器搶救，當天中午轉入加護病房。

他說，母親從背痛、手腳發麻至今已幾乎沒有知覺，問母親「我這樣摸妳有沒有感覺」，母親只能搖頭回應，短短一週，母親變成只能以點頭或搖頭表達想法。

王男說，母親一直很健康，沒有任何慢性病，也無長期服用藥物，頂多只是小感冒，突然發病不禁令他懷疑與流感疫苗有關。除感謝基隆長庚醫院全力救治母親外，希望總統蔡英文能提供更多醫療資源，「還我一個健康的媽媽」。

流感疫苗 疫情 基隆

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