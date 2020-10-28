數量不夠、施打後通報4死！公費流感疫苗負面聲量創新高

台灣流感疫苗從10月5日開打，不過受到新冠肺炎的影響，今年許多人搶打公費疫苗，為擔心壓縮到高風險族群的施打權益，衛福部10月16日宣布，50至64歲非高風險族群暫緩接種，除此之外，10月26日更爆出，台中一名51歲林姓男子10月10日在診所接種流感疫苗，10天後卻出現急性多發性神經炎導致命危，疾管署又在27日公布有4例個案接種疫苗後死亡，雖然專家會議研判與流感疫苗無直接關係，但也讓民眾對於流感疫苗倍感不安。

image source：國立教育廣播電台

「部分族群暫緩施打疫苗」惹民怨 通報4死成負面聲量高峰

由於今年受到新冠肺炎的影響，許多民眾搶打公費流感疫苗，導致供不應求，衛福部在10月16日緊急宣布「50至64歲健康成人暫緩施打」，從《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以看到，該消息一發佈，流感疫苗的網路好感度首度負面聲量高於正面聲量，達792筆。

暫緩部分族群施打的政策更引起各界反彈，民怨四起，10月17日流感疫苗的負面聲量持續攀升，來到1475筆，雖然衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌在18日對此道歉，但負面聲量仍高於正面聲量。

在10月20日媒體報導，疾管署想再添購疫苗因應，國光生技卻表示，疫苗生產只能用特殊品種的蛋雞，今年用的蛋雞可能早已超齡或變成雞精，「來不及了！」，流感疫苗的負面聲量來到1519筆。27日，疾管署公布最新數據，接種疫苗者通報4例死亡個案，表示初步研判死因與疫苗無關，但流感疫苗的負面聲量仍創新高，達1876筆。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／網路好感度(分析區間：2020/09/28 - 2020/10/27)

「接種疫苗後命危」民眾擔憂！施打反應、風險成熱搜關鍵字

除了疫苗數量不夠之外，南韓自9月開始接種疫苗起，接連發生48起接種流感疫苗死亡案例，備受全球關注，台灣也使用相同廠牌「賽諾菲」，雖然陳時中日前表示，與韓國使用的批號不同，仍引發民眾憂心。

近期發生台中一名51歲男子接種疫苗的10天後，被診斷罹患急性多發性神經炎「GBS格林巴利症候群」，雖然目前沒有證據直接證明與施打疫苗有關，但此消息也引起民眾恐慌，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，民眾在關注流感疫苗的話題時，會特別留意接種後的「反應」、「嚴重」、「風險」、「影響」、「症狀」等關鍵字。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／網路負面熱門關鍵字(分析區間：2020/09/28 - 2020/10/27)

10月26日，「賽諾菲疫苗」、「GBS格林巴利症候群」等關鍵字也分別登上Google熱搜的第2、4名，由此可知大家對於流感疫苗仍是抱持擔憂的態度。

image source：Google熱搜

台出現4例疫苗接種死亡個案！疾管署：這五種人不適合接種

51歲男性施打疫苗後出現「格林巴利症」症狀，根據林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰指出，格林巴利利症候群 Guillain-Barré Syndrome（GBS）是一種罕見的疾病，最初的症狀包括肌肉無力，還可能導致呼吸衰竭，約有15％的病例需要接受機械通氣。

施打後的不良反應引起民眾擔憂，疾病管制署27日公布最新數據，國內流感疫苗接種不良事件通報已經累積76件，當中嚴重個案共25件，其中4件死亡。

疾管署表示，這些個案年齡介於62至77歲，死因都是心血管疾病，有明顯腦出血或心導管檢查有心肌梗塞，專家會議討論與流感疫苗無直接關係。

對此，疾管署也提醒民眾，疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，包括接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有發燒、肌肉痠痛等全身性的輕微反應，至於嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況。

疾管署提醒，若有以下5種狀況的人，要特別注意：

一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

三、先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群（GBS）者，宜請醫師評估。

四、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。



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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月28日至2020年10月27日。