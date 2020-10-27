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不良事件不等於副作用 陳時中親說明打流感疫苗後死亡案件

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
衛福部部長陳時中針對公費流感疫苗不良事件通報案例舉行記者會說明，他表示不良事件不等於副作用，目前死亡的案例經過檢驗都跟疫苗的施打無關，請國人安心。記者葉信菉／攝影
衛福部部長陳時中針對公費流感疫苗不良事件通報案例舉行記者會說明，他表示不良事件不等於副作用，目前死亡的案例經過檢驗都跟疫苗的施打無關，請國人安心。記者葉信菉／攝影

疾管署今公布，國內通報四件流感疫苗不良事件死亡個案，三例接種賽諾菲、一例接種國光，專家初步排除因疫苗致死，但仍民心惶惶，衛福部部長陳時中晚間親上火線說明，不良事件不等於副作用，是否因疫苗引起的副作用，需要經由專家研判是否有關聯性。

陳時中說，因今天疫苗通報出現四名死亡個案，加上韓國有多起死亡個案，籲民眾勿過度恐慌。陳時中強調，不良事件是事先預警，為了避免讓一些事情被遺漏掉，只要打過疫苗有不適症狀者都可以來通報，但通報並非全部都與疫苗有關，與疫苗是否有因果關係需專業診斷或判斷。

今公布的四例死亡個案中，經過診斷死因都是常見心血管疾病，專家認定和疫苗關聯性非常低。衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組召集人張上淳解釋，昨天晚上確實因收到比較多例的死亡個案通報，專家會議昨天對幾個重症個案有一一了解接種過程和事件發生的狀況。

張上淳說，逐一檢視死亡個案，包括今天最後收到屍體解剖報告的死亡個案，結果為主動脈瘤破裂，都有很清楚的電腦斷層；其餘個案是因心肌梗塞和心律不整造成腦中風現象，「這些都是六十幾歲至七十幾歲年紀偏大，且有冠狀動脈病史的年長者，研判死因和疫苗完全無關。」

陳時中說，整個北半球也都持續接種，並沒有特別不良事件的通報，雖韓國有59例死亡案例，也未停止接種政策，相信韓國政府不會拿他們國人生命開玩笑，現在只有新加坡預防性的停打，經專家小組開會討論，認為目前國內無任何證據顯示需停打流感疫苗，決定繼續施打。

接種死亡個案資料。圖／疾管署提供
接種死亡個案資料。圖／疾管署提供

流感疫苗 陳時中 韓國

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