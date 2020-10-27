疑打疫苗後急性神經炎 一天內不良事件通報激增

疾管署統計發現，10月25日出現台中男子接種流感疫苗後發生急性神經炎案例後，1天內接種不良事件通報暴增11件，且含4件死亡通報。專家推估，通報激增可能受韓國疫苗事件影響。

韓國傳出數十起接種流感疫苗後死亡事件，台灣也有一名台中男子接種流感疫苗後發生急性多發性神經炎（GBS）症狀。

根據疾病管制署統計，從10月5日開打後至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡案件，包含4例死亡。但死亡個案研判與流感疫苗無關，死因為腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

疾管署數據顯示，在10月16日傳出韓國首例接種流感疫苗後死亡前，流感疫苗接種不良事件通報共44件；韓國首例死亡後，台灣的通報量沒有明顯增加，一週增加21件；但在10月25日出現台中男GBS案例後，在10月26日一天就通報了11例，創下今年流感疫苗開打以來單日通報數新高，累計76件。

有媒體質疑，通報量短時間內明顯增加，且一口氣新增4例死亡通報。疾管署副署長莊人祥說，不良事件通報都是陸續通報，先前公布51例時確實只有12例屬嚴重不良反應，且都沒有死亡個案；最新數據是近日陸續通報進來，疾管署並沒有掩蓋任何事實。

莊人祥說，台中GBS個案發生後，明顯對通報量增加有影響，但台中案例通報可能也受韓國事件影響。韓國的調查結果顯示，死亡案件與流感疫苗無關；台灣死亡的通報個案也與流感疫苗無關，如果細看他們的死亡原因，韓國和台灣的通報量可能有類似的影響效應。

防疫醫師林詠青表示，預防接種不良事件的通報是民眾端及醫療端的主動通報，他們覺得打完疫苗之後有身體不適，自認為可能與疫苗有關就可以通報。

但林詠青說，通報案件只是時序上在疫苗接種後發生，但兩者未必有因果關係。當醫師警覺性高、或韓國事件影響，都可能加強通報意願。

林詠青說，在2009年H1N1大流行時，當時接種疫苗也傳出多起不良事件通報，且通報量隨之大量增加，但那時很多案件進到預防接種受害救濟審查時，有9成左右經審議與疫苗無關。

林詠青表示，流感疫苗接種不良事件通報的目的是提供食藥署監測疫苗安全性，通報數量無法說明不良事件與疫苗的相關性。唯有當民眾向地方衛生局提出預防接種受害救濟，衛生局才會調閱相關病例並提供專家審查，才能釐清關連。

林詠青說，過去審議與接種流感疫苗相關的受害救濟案件，多是在接種後在合理期間內出現過敏、蕁麻疹；或接種部位紅腫疼痛，甚至發生廣泛性肢體腫脹等。

莊人祥也說，民眾如果接種疫苗後出現不適，應就醫釐清、通報，不是上網分享。