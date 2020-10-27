快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑打疫苗後急性神經炎 一天內不良事件通報激增

中央社 / 台北27日電

疾管署統計發現，10月25日出現台中男子接種流感疫苗後發生急性神經炎案例後，1天內接種不良事件通報暴增11件，且含4件死亡通報。專家推估，通報激增可能受韓國疫苗事件影響。

韓國傳出數十起接種流感疫苗後死亡事件，台灣也有一名台中男子接種流感疫苗後發生急性多發性神經炎（GBS）症狀。

根據疾病管制署統計，從10月5日開打後至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡案件，包含4例死亡。但死亡個案研判與流感疫苗無關，死因為腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

疾管署數據顯示，在10月16日傳出韓國首例接種流感疫苗後死亡前，流感疫苗接種不良事件通報共44件；韓國首例死亡後，台灣的通報量沒有明顯增加，一週增加21件；但在10月25日出現台中男GBS案例後，在10月26日一天就通報了11例，創下今年流感疫苗開打以來單日通報數新高，累計76件。

有媒體質疑，通報量短時間內明顯增加，且一口氣新增4例死亡通報。疾管署副署長莊人祥說，不良事件通報都是陸續通報，先前公布51例時確實只有12例屬嚴重不良反應，且都沒有死亡個案；最新數據是近日陸續通報進來，疾管署並沒有掩蓋任何事實。

莊人祥說，台中GBS個案發生後，明顯對通報量增加有影響，但台中案例通報可能也受韓國事件影響。韓國的調查結果顯示，死亡案件與流感疫苗無關；台灣死亡的通報個案也與流感疫苗無關，如果細看他們的死亡原因，韓國和台灣的通報量可能有類似的影響效應。

防疫醫師林詠青表示，預防接種不良事件的通報是民眾端及醫療端的主動通報，他們覺得打完疫苗之後有身體不適，自認為可能與疫苗有關就可以通報。

但林詠青說，通報案件只是時序上在疫苗接種後發生，但兩者未必有因果關係。當醫師警覺性高、或韓國事件影響，都可能加強通報意願。

林詠青說，在2009年H1N1大流行時，當時接種疫苗也傳出多起不良事件通報，且通報量隨之大量增加，但那時很多案件進到預防接種受害救濟審查時，有9成左右經審議與疫苗無關。

林詠青表示，流感疫苗接種不良事件通報的目的是提供食藥署監測疫苗安全性，通報數量無法說明不良事件與疫苗的相關性。唯有當民眾向地方衛生局提出預防接種受害救濟，衛生局才會調閱相關病例並提供專家審查，才能釐清關連。

林詠青說，過去審議與接種流感疫苗相關的受害救濟案件，多是在接種後在合理期間內出現過敏、蕁麻疹；或接種部位紅腫疼痛，甚至發生廣泛性肢體腫脹等。

莊人祥也說，民眾如果接種疫苗後出現不適，應就醫釐清、通報，不是上網分享。

流感疫苗 韓國 衛生局

延伸閱讀

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

51歲男仍嗜睡 無法自主呼吸

新加坡停打賽諾菲流感疫苗 我不跟進

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

相關新聞

我4人接種流感疫苗後死亡 陳時中19：00緊急開記者會說明

台中51歲林姓男子接種公費流感疫苗卻出現嚴重不良事件，疾管署今日公布，國內通報4件流感疫苗不良反應死亡個案，雖專家諮詢會...

疑打疫苗後急性神經炎 一天內不良事件通報激增

疾管署統計發現，10月25日出現台中男子接種流感疫苗後發生急性神經炎案例後，1天內接種不良事件通報暴增11件，且含4件死...

屏東公費疫苗配送率達92.8% 施打意願仍高

近期因為不良流感疫苗導致的死亡個案，其中一名死者，經國內衛生福利部初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，因此，建...

藝人民眾頻po打疫苗不適 疾管署：應先就醫非上網貼文

台中51歲林姓男子接種公費流感疫苗卻出現嚴重不良事件，雖未能證實與疫苗相關，但許多民眾仍感到惶恐，藝人吳宗憲開直播透露去...

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

疾管署今日公布，國內通報4件流感疫苗不良反應死亡個案，為我首名接種後死者，昨晚舉行衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳...

51歲男打疫苗病危憂高額醫療費 衛福部醫福會：會協助

51歲的林姓市民今年首次接種流感疫苗，卻在10天後出現嚴重的不良反應，被診斷罹患為急性多發性神經炎，全身出現「格林巴利症...

流感疫苗致不良反應影響？少數家長讓孩子暫緩接種

高雄市衛生局10月初進行流感疫苗校園接種，目前國小完成率54.93%、國中完成率39.68%、高中職完成率14.15%。...

流感疫苗不良反應台南有3例 注射後發生這些症狀

流感疫苗傳出問題，韓國多人在注射後死亡，但目前仍未證實兩者間有直接關聯，台南市衛生局表示，目前全台共有52件注射後不良反...

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

又到了季節性流感報到的時節，民眾防疫意識提升，造成今年公費流感疫苗出現搶打潮，但韓國卻開始出現接種流感疫苗後的死亡病例，引發國內外注意，到底現在是什麼情況，又有哪些人不宜施打？聯合新聞網帶大家一起來看。

打完流感疫苗...兒狂頻尿「5分鐘一次」 台南爸急勸施打前三思

台中51歲林姓男子今年首次接種公費賽諾菲流感疫苗，卻在接種10天後出現嚴重不良反應，目前未能脫離險境。雖未能證實這起案例與接種疫苗相關，但對於施打流感疫苗出現一起命危案例，許多民眾仍感到惶恐，近日台南一名爸爸就PO文表示帶兒子去施打流感疫苗後竟出現頻尿問題，雖經診斷都沒有問題，但兒子依舊頻尿，讓他相當緊張。

51歲男仍嗜睡 無法自主呼吸

台中五十一歲林姓男子今年第一次接種流感疫苗，卻在接種十天後出現嚴重不良反應，被診斷為「格林巴利症候群（Guillain-...

新加坡停打賽諾菲流感疫苗 我不跟進

南韓接連發生接種流感疫苗後死亡案例，新加坡廿五日決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的...

熱門新聞

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。