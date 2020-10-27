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51歲男打疫苗病危憂高額醫療費 衛福部醫福會：會協助

聯合報 / 記者黃寅陳雨鑫／連線即時報導
流感疫苗注射量近日趨緩。本報資料照
流感疫苗注射量近日趨緩。本報資料照

51歲的林姓市民今年首次接種流感疫苗，卻在10天後出現嚴重的不良反應，被診斷罹患為急性多發性神經炎，全身出現「格林巴利症候群」嗜睡、無法自主呼吸，一度病危插管，仍未完全脫離險境。對於他面臨的高額治療費用，據悉是由衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會協助處理。

不過，衛福部醫福會執行長王必勝表示，經費絕對不是「衛福部」支出，而是善心人士致電到衛福部表達捐款善意，患者恰好住在衛福部立醫院，而醫福會是部立醫院的主管單位，因此後續交由醫福會協調，並非是由醫福會付款。

王必勝說，目前該名患者尚未開始使用藥物，醫師也尚未完成評估，屆時若是患者家屬有經費上的困難，該名善心人士已經表達願意協助，衛福部的角色將會協助媒合。

據了解，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫管會或醫福會）是中華民國衛生福利部為整合部屬醫院之效能而成立的任務編組單位。

據了解，林姓男子目前要負擔每天20、30萬元的高劑量人類免疫蛋白和置換血漿，在加護病房裡和病魔對抗。

台中市衛生局說，台中施打超過52萬劑，尚無這樣嚴重的通報個案，市府昨獲報後已立即派員探視，並盡最大努力協助其醫療，若有需要也將協助家屬申請醫療救濟。

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