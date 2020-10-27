打完流感疫苗...兒狂頻尿「5分鐘一次」 台南爸急勸施打前三思

台中51歲林姓男子今年首次接種公費賽諾菲流感疫苗，卻在接種10天後出現嚴重不良反應，目前未能脫離險境。雖未能證實這起案例與接種疫苗相關，但對於施打流感疫苗出現一起命危案例，許多民眾仍感到惶恐，近日台南一名爸爸就PO文表示帶兒子去施打流感疫苗後竟出現頻尿問題，雖經診斷都沒有問題，但兒子依舊頻尿，讓他相當緊張。

台南一名爸爸昨（26日）在臉書社團「爆料公社」PO文，表示19日帶兒子到小兒科診所施打流感疫苗，之後兒子要跟阿嬤一起到金門旅遊，但從一睡醒就瘋狂想尿尿，幾乎是「5分鐘一次」，但尿量都不多。等兒子旅遊回到台灣後，他立刻帶兒子去泌尿科檢查，但經診斷都沒有任何的問題，可是兒子卻始終有頻尿的症狀。

他認為，往年施打流感疫苗從沒出現過不適症狀，但這次的疫苗接種反應卻是頻頻出狀況，這讓他相當擔心，並建議各位家長在施打前都要詢問清楚副作用，否則兒子的病情讓他寢食難安。

然而，有不少網友認為「每個人體質不一樣造成的結果」、「沒有直接證據前，請不要造成別人恐慌」、「沒有證據可以證明孩子的症狀是打疫苗造成的話，就不要講這樣的話會比較好」，也有部分家長直言，「沒打沒爭議」、「不要自己嚇自己」、「有繼續追蹤檢查嗎？」