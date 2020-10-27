台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

又到了季節性流感報到的時節，民眾防疫意識提升，造成今年公費流感疫苗出現搶打潮，但韓國卻開始出現接種流感疫苗後的死亡病例，引發國內外注意，到底現在是什麼情況，又有哪些人不宜施打？聯合新聞網帶大家一起來看。





疾管署統計，截至10月24日為止，開打20天來已用掉412.8萬劑，包括65歲以上長者162.8萬人（接種率43.8%）、醫事人員22.5萬人（接種率67.2%），學生族群78萬人（接種率30.5%），接種率都高於去年同期。滿六個月到國小入學前的幼兒已接種39.8萬人，接種率34.9%，仍略低於去年同期（36.5%）。

相較剛開始施打時熱門到疫苗大缺，10月24日創下今年開打以來的單日接種人數的新低，僅3.1萬人。疾管署發言人莊人祥表示，絕大多數人都只需要接種一劑，所以接種人數本來就會逐周減少，按照目前接種速度，預估11月5日前就會把今年603萬劑公費疫苗全配送出去。

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今年不論公費或自費皆為四價流感疫苗，打一針可以同時預防兩種A型流感及B型流感，總共有4家廠商疫苗可選擇（公費3家）。

疫苗培養方式有雞胚胎蛋培養疫苗及細胞培養疫苗兩種，流感疫苗的疫苗株選擇，均依照世界衛生組織建議，具有全球一致性且抗原性相同，其產生的保護效果是一樣的。

公費疫苗接種採「隨機」方式，無法指定廠牌及疫苗種類。

今年提供公費四價流感疫苗共三家廠牌，兩家為雞胚胎蛋培養，一家為細胞培養，均經食藥署檢驗合格。圖／指揮中心提供

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林姓男子十月十日接種流感疫苗後，十月廿日出現四肢無力、頭暈等症狀，後來病危插管住進加護病房，被診斷為「格林巴利症候群（Guillain-Barré 症候群，簡稱ＧＢＳ）」。經五天治療，前晚清醒後，可配合簡單指令動作，例如動手指等，但仍然非常嗜睡，無法自主呼吸。

而這名男子與日前國內傳出疑似流感疫苗致心肌炎不良反應個案皆為施打賽諾菲疫苗。

疾病管制署副署長莊人祥說，ＧＢＳ是非常少見的自體免疫疾病，僅少數研究認為與流感疫苗有微小相關，須釐清是否為其他感染造成，這部分需要請疫苗救濟相關專家進行審議。

109年流感疫苗不良反應件數 資料來源／疾管署 製表／陳婕翎

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韓聯社報導，南韓疾病管理廳26日表示，截至當天0時，境內接種流感疫苗後死亡的病例增至59例。然而當局稱，接種疫苗和死亡病例間直接關聯性極低，將繼續施打疫苗。從死亡病例年齡分布看，70多歲和80多歲死者最多，各占26例，60多歲的死者有2例，60歲以下則是5例。

疾病管理廳舉行了相關會議分析20例病例死因。調查小組認為，沒發現接種疫苗後出現急性異常反應或重症異常反應等病例。接種同一批號疫苗後死亡病例雖達14例，但均未發現接種疫苗和死因存在明確因果關係。

南韓一名女子廿一日在首爾一間醫院接種流感疫苗。路透

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新加坡衛生部與衛生科學局（HAS）發出聲明表示，目前為止星國境內並未發生和注射流感疫苗有關的死亡例，但仍決定採取預防措施，暫停使用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetr疫苗。

SKYCellflu四價疫苗是由韓國的SK生物科學公司（SK Bioscience）製造，並由AJ生物公司（AJBiologics）在星國當地配送；VaxigripTetra則是賽諾菲（Sanofi）生產，在星國當地由賽諾菲安萬特（Sanofi Aventis）負責配送。

星國衛生當局指出，至於國內另兩款針對北半球2020/21年流感季所使用的疫苗，仍會繼續使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官莊人祥表示，確實有收到消息(新加坡已停打賽諾菲流感疫苗)，但還不清楚為何這樣決定，還在和新加坡官方確認中，目前台灣沒有考慮停打。

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疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，包括接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，ㄧ般會在發生後1-2天內自然恢復。

嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

流感疫苗示意圖。記者潘俊宏／攝影





1.發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。

4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30 分鐘，無不適症狀再離開。

5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

1.接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

2.使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

3.接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。

4.完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他呼吸道感染，故仍請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

資料來源/聯合報系、衛生福利部疾病管制署