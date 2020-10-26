台中男急性神經病變 多數研究認與流感疫苗無關

台中男子疑打流感疫苗後發生急性周邊神經病變（GBS）陷入昏迷。衛福部長陳時中今天表示，交由接種救濟小組研判原因，疾管署副署長莊人祥說，大部分研究都說此症與流感疫苗無關，但少數認為可能有非常微小相關，或感染導致。

這名50多歲男子本月10日接種流感疫苗，20日出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，確診急性周邊神經病變「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS）。此男子打的疫苗廠牌是賽諾菲疫苗，目前還在加護病房治療。

衛生福利部長陳時中上午在立法院社會福利及衛生環境委員會考察行程接受媒體聯訪時表示，現在傳出1人疑因打流感疫苗後有狀況，看醫院處理情況，也請醫院提出報告，並交給預防接種救濟小組研判罹患的疾病與流感疫苗相關性。

疾管署副署長莊人祥中午受訪時表示，GBS格林巴利症候群是非常罕見的自體免疫疾病。至於與施打流感疫苗是否有關，大部分研究都說沒相關，但少部分研究認為有非常微小的關係，或有其他感染造成。

莊人祥說，台灣今年入秋接種至今400萬劑流感疫苗，沒有發生類似韓國打疫苗致死事件，不良反應的通報跟去年同期相比也都在預期之中。如果這名男子家屬懷疑病人罹患此疾與接種疫苗有關，可申請預防接種受害救濟，由專家進行審議。

根據疾管署網站資料，接種流感疫苗後，其他曾被零星報告過的不良事件包括神經系統症狀（如臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的格林巴利症候群等）和血液系統症狀（如暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

疾管署網站指出，除了1976年豬流感疫苗、2009年H1N1新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗，經流行病學研究證實與格林巴利症候群可能相關外，少有確切統計數據證明其他不良事件與接種流感疫苗有關。

此外，韓國發生多起疑因施打流感疫苗致死案件，新加坡停打賽諾菲、韓國製流感疫苗。莊人祥說，還在跟新加坡官方確認相關訊息，至於台灣是否停打賽諾菲，因目前觀察韓國發生的48例疑與流感疫苗相關的不良事件，到目前為止也沒有說接種流感疫苗是直接死因，且韓國也沒有停止接種。