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南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

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流感疫苗接種不良反應已51例 疾管署：不嚴重

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
莊人祥說，出現嚴重不良反應不一定與疫苗有關因果關係，多是施打疫苗與不良反應出現時機接近，才會讓民眾認為是因疫苗而出現不良事件，仍須待專家評估。記者陳雨鑫／攝影
莊人祥說，出現嚴重不良反應不一定與疫苗有關因果關係，多是施打疫苗與不良反應出現時機接近，才會讓民眾認為是因疫苗而出現不良事件，仍須待專家評估。記者陳雨鑫／攝影

韓國流感疫苗接種近日接連傳出死亡案例，我也正值流感疫苗開打期間，民眾難免心慌，憂國內也出現類似狀況。據衛福部統計，今年截至目前為止，流感疫苗接種409萬劑，其中不良反應累積51例，但疾管署副署長莊人祥說，大多屬於非嚴重不良反應，與同期比較並無異常。

疾管署與食藥署全國藥物不良反應通報中心合作，各自從醫院端及地方衛生局收集通報案，截至10月23日國內公費流感疫苗接種不良反應通報51件，其中12例嚴重不良反應，含心肌炎、蜂窩組織炎、休克、呼吸困難等；39例為非嚴重不良反應，多為頭暈、頭痛等。

因韓國接種疫苗死者中，部分曾接種過賽諾菲疫苗，我國不論公費或自費流幹苗都包含賽諾菲流感疫苗，莊人祥說，目前51件接種不良反應案件中12例是接種賽諾菲疫苗，其中僅一例為嚴重不良反應，曾出現心肌炎問題，其餘11例非嚴重不良反應。

明明出現不良事件，為什麼不算是異常訊號？莊人祥說，今年事件數需與去年或前年資料比較，且發生廠牌是否特別集中異常等，疾管署及食藥署都會有通報管道，全國藥物不良反應通報中心每周都會評估，了解其中有多少嚴重不良事件。

國內疫苗接種不良反應通報從本周三的26件，短短三天增加至51件，是否自韓國出現異狀後，國內通報明顯增加，莊人祥說，本來就是會有通報延遲的現象，從發生到通報進來，都會有些時間差距。

莊人祥說，出現嚴重不良反應不一定與疫苗有關因果關係，多是施打疫苗與不良反應出現時機接近，才會讓民眾認為是因疫苗而出現不良事件，仍須待專家評估。

流感疫苗 莊人祥 韓國

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