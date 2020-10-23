流感疫苗打成消炎針 衰女在家躺兩天「打1922還被笑」

一名女子日前到診所施打流感疫苗，不料護理師卻出包，不小心打成「消炎針」，對方向她道歉後再補打一劑流感疫苗；結果這名女子回到家後，身體感到不適，在床上躺了整整兩天，而打完針後至今約兩周，手臂還在痛，讓她崩潰直呼「只能認衰嗎？」

一名女網友日前在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己在10月9日的時候到診所施打流感疫苗，護理師幫她打完針後，請她先輕輕揉，不過沒隔多久，原PO就聽到護理師又喊她的名字。

於是原PO走上前詢問對方有什麼事？不過護理師卻看她一眼，並回答「沒有叫你」，此時一名太太帶著一名外籍移工走進診間準備打針，這名女子便以為該名外籍移工跟她同名同姓。

緊接著外籍移工坐下，準備打針，護理師也再度跟她核對姓名，結果對方卻回答「我不是阿」，原PO才驚覺兩人姓名根本不同，並主動問護理師，「你剛剛（對我）打了什麼？」，對方才意識到自己出包，並回答「那只是消炎針，好險剛剛只是消炎針，抱歉等我再幫你打一針」，讓原PO嚇壞。

再挨一針的原PO說，她當下打完2針沒事，可是沿路回家路上身體越來越不適，出現全身痠通、頭暈、乏力等狀況。在那之後更是躺了整整兩天！完全無法起身，尤其是被打了消炎針的手臂，疼痛感蔓延全身，「不知道是消炎針還是流感疫苗，讓我兩天時間全身疼痛翻身不翻身都痛、發燒、頭暈、乏力、想吐、嗜睡…」

原PO爸爸發現狀況不對，便撥打「傳染病相關諮詢電話」1922，闡述事發經過。據原PO所述，接電話人員聽完後還偷笑，並讀「打疫苗會有什麼身體反應」條文，說多喝水就好；但原PO爸爸對這樣的說法完全不買帳，最後才換了另名工作人員接電話。

過幾天後，診所醫師就致電給原PO，表示「疫苗總是會有人有些反應」，而原PO則怒回，「這不是重點吧！我被打兩針耶」，此時醫生才說，「我不知道，對不起，我去問一下是誰打的…那這次疫苗費用退給你呢？」讓原PO不知如何是好，因此發文詢問網友意見。

「唉…好慘，我該收這個錢嗎？感覺收也不是不收也不是，我的難受跟醫療疏失只值疫苗費用？他們會記得這件事嗎？有謹惕嗎？已經要兩周了！被打消炎針的那隻手臂現在還在痛…」原PO也質疑，網路上查打針前要有的SOP，診所護理師卻完全沒有按照處理，好險自己沒有過敏反應，也好險只是消炎針，不過要是剛好碰到有過敏反應的人又該怎麼辦？

網友也紛紛回應，「我覺得這件事非常嚴重…建議你提吿！絕對要提告！」、「太離譜了，要打針前不是會核對名字，及你打的針的品名和字號嗎？」、「這個很嚴重耶！不是錢不錢的問題」、「查一下打針的到底是不是護理師還是無照的工讀生」、「你應該當下就要反應了！」、「這個嚴重會要命的」、「這是非常嚴重的醫療疏失」。