韓國傳打流感疫苗後死亡 台不良反應通報沒異常

韓國數人打流感疫苗後死亡。衛福部長陳時中今天說，民眾不用擔心，台灣與韓國使用的疫苗不同。今年疫苗不良反應監測1例疑心肌炎、5例其他嚴重不良事件，通報量沒有特別多。

媒體報導，韓國近日已有數人在接種公費流感疫苗後身亡，引發外界對疫苗安全性的質疑，衛生當局正就死因與流感疫苗是否有直接關係展開調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中下午在記者會表示，看到韓國有5人施打流感疫苗後死亡的情況，但台灣民眾不用擔憂，韓國與台灣打的疫苗不一樣，從目前疫苗監測狀況來看，今年的不良事件也沒有特別多。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳會後接受媒體訪問表示，根據媒體報導，韓國使用的疫苗為該國國產疫苗。

陳時中說，截至20日，共接獲26案流感疫苗接種不良反應通報，包含1案危及生命，有急性心肌炎；1案是休克導致病人住院或住院時間延長；有5案是其他嚴重不良事件，發生蜂窩性組織炎、搔癢等症狀；有17案非嚴重不良事件，包含紅腫、紅疹、搔癢、抽痛等症狀。

根據食品藥物管理署109-110年度季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告，接獲的疫苗不良事件通報案件中，大多數屬於「非嚴重不良事件」通報。主要通報症狀為注射部位腫脹/疼痛、發燒、皮膚紅疹、無力、聲音沙啞等。

有危及生命的「嚴重不良事件」通報，但未觀察到疫苗安全疑慮。此外，通報案件中包含疑似顏面神經麻痺1件、疑似急性心肌炎1件，此為接種疫苗後曾被零星報告過的不良事件，會持續監測。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據食藥署不良反應的通報，雖有人發生疑因接種疫苗後心肌炎的嚴重不良反應通報，但屬於接種疫苗後曾被零星報告過的不良事件，可能跟接種疫苗為獨立、不相關的事件。

莊人祥說，根據過去接種紀錄，會監測是不是有特別多類似事情發生，如果300多萬劑只有1例，就會偏向認定是獨立事件，並非疫苗造成。與往年同期比較，今年疫苗不良反應通報沒有特別多。