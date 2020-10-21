北市聯醫打流感疫苗 發號碼牌不受理預約

台北市公費流感疫苗，20日起集中配發聯醫附設12區院外門診部。北市聯醫今天表示，有家長希望預約疫苗留給孩子，因此重申疫苗不提供預約，採現場發放號碼牌施打。

台北市衛生局19日表示，今年增購1萬5000劑流感疫苗，但民眾接種踴躍，疫苗數量相對稀缺，因此20日起僅對聯合醫院附設12區院外門診部配發疫苗，只要開診就每天提供100劑，直到剩餘疫苗沒有為止。

北市聯醫下午發布新聞稿表示，配合衛生局政策自20日起，聯醫設於12區健康服務中心的院外門診部每日配發100劑流感疫苗，採無預約制，依現場民眾排隊順位發放號碼牌施打，持續到用完為止。

北市聯醫表示，由於中央呼籲家長帶學齡前兒童打疫苗，近日接獲不少家長來電，希望事前預約疫苗給孩子，因此聯醫發布新聞稿，強調12區院外門診部疫苗施打無開放預約，採發放號碼牌制。

針對有家長擔心小朋友打不到疫苗，北市聯醫副總院長璩大成接受媒體聯訪時表示，小孩較多的區域預留幼兒疫苗，院外門診部已因地制宜考量這個問題。

璩大成表示，聯醫公布各院區外門診部疫苗配置情形，包含何時施打、上午幾劑、下午幾劑，建議民眾可先查詢每個地點施打方法；各院外門診部疫苗配置情形表單張貼於施打現場及聯醫網站新聞區。