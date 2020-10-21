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公費疫苗同步開打挨罵 陳時中：速接種助降重症

中央社 / 台北21日電
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

公費流感疫苗民眾搶著施打，外界質疑同時開打政策釀亂象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，愈早達成群體免疫，愈能減少重症發生。希望高風險及早施打，才有保護力。

根據疾管署公布，603萬劑公費流感疫苗從10月5日開打至今，已經打了364.6萬劑，比去年同期306萬劑多了57萬劑。其中65歲以上老人接種率達4成，幼兒則是接種34萬劑，接種率還不到3成。

近日外界對流感疫苗搶打亂象仍多批判，認為中央沒有針對高風險對象分流施打，而是全面開打，才導致中年人搶打、其他高風險對象可能打不到。

衛福部長陳時中下午在新冠肺炎疫情記者會拿出紙板解釋，以2019年流感季疫苗接種和流感重症數字來看，疫苗在11月開打一直接種到今年2月還剩下一些。重症人數在11月131人、12月有261人、2020年1月有375人、2月跌到65人。

疾管署副署長莊人祥說，從上述數據可看出，因2019年流感疫苗接種時程較晚，11月、12月到隔年1月的重症人數就上升很多。

陳時中說，可以觀察到，盡早打完600多萬劑是希望儘速達成群體免疫力，可降低流感傳播的可能性，因此今年也希望是儘速完成接種，但對於接種先後順序沒有明確訂出來，導致相對需要性高的、施打率低；健康風險相對低的，反而打得比較快。

陳時中說，公費流感疫苗要怎麼分配才更有效益，希望讓涵蓋率適當分配，高風險盡早施打，才會選擇讓沒有慢性病的50至64歲中年人先緩打。

流感疫苗 陳時中 疫情

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