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公費流感疫苗不夠打 侯友宜：拜託中央補足疫苗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
今年許多民眾搶打流感疫苗。記者江婉儀／攝影
今年許多民眾搶打流感疫苗。記者江婉儀／攝影

公費流感疫苗不夠打，板橋文翠里長王永源甚至昨天持球棒到衛福部疾管署門口抗議，新北市長侯友宜表示，里長在第一線真的很辛苦，他們都已經通知里民什麼時間施打，卻突然量能不足，施打人又很多，面對第一線壓力，心情完全理解，一定會跟里長不斷溝通，共體時艱。

侯友宜表示，中央政策調整後，更重要期待中央快速加購疫苗、儘速補足，今年確實太多人要施打流感疫苗，地方沒辦法爭取和加購，拜託中央趕快補足，讓里長在第一線面臨要施打的民眾，能符合民眾期待。

流感疫苗 侯友宜

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