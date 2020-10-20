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流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

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彰縣衛生所週二限幼兒施打流感疫苗 提高接種率

中央社 / 彰化20日電

彰化縣公費流感疫苗6歲以下幼兒接種率低，彰化縣衛生局指出，已規定每週二縣內所有衛生所只能打幼兒疫苗，鼓勵家長帶兒童來打流感疫苗。

衛福部從10月5日開放公費流感疫苗接種，彰化縣內有民眾為了施打流感疫苗，前往衛生所以及醫院排隊，由於接種流感疫苗的人數比預期多，彰化縣內的衛生所以及醫療院所從昨天起，只開放65歲以上長者以及6歲以下幼兒接種公費流感疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，從目前疫苗接種的數量和比例來看，以往較少接種流感疫苗的50歲到64歲的族群，接種比例和去年相比多很多，不過65歲以上長者以及6歲以下幼兒接種比例，卻和他們先前規劃的比例有一段差距。

葉彥伯指出，老人和小朋友抵抗力差，為了讓接種比例達標，衛生局特別限制縣內的衛生所在每週二只打幼兒疫苗，他解釋，每週二本來就是衛生所接種幼兒疫苗的時間，希望家長帶小朋友來打流感疫苗，提升幼兒的接種率。

葉彥伯說，至於老人部分，衛生局已預留部分的疫苗，準備在社區設接種站，幫老人施打流感疫苗，希望提高住在大城鄉、芳苑鄉等偏遠鄉鎮的老人流感疫苗接種率，衛生局每天也會在衛生局的網頁公布疫苗進貨量，方便民眾查詢接種。

流感疫苗 衛生局

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