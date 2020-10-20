流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

時序入秋，又到了季節性流感報到的時節，而新冠肺炎疫情未歇，民眾防疫意識提升，也造成今年公費流感疫苗出現搶打潮。真的要搶在第一波施打疫苗嗎？聯合新聞網整理報導，讓您一次了解，到底哪些人是真正需要打流感疫苗？疫苗又該如何選擇？





今（109）年公費流感疫苗已自10月5日開打，受新冠肺炎疫情影響，民眾搶打流感疫苗，短短10天，600萬劑疫苗已打掉半數。

衛福部長陳時中17日於記者會中，五度喊話「疫苗政策不是全民皆打」，調整優先施打順序，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業。另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

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今年不論公費或自費皆為四價流感疫苗，打一針可以同時預防兩種A型流感及B型流感，總共有4家廠商疫苗可選擇（公費3家）。

疫苗培養方式有雞胚胎蛋培養疫苗及細胞培養疫苗兩種，流感疫苗的疫苗株選擇，均依照世界衛生組織建議，具有全球一致性且抗原性相同，其產生的保護效果是一樣的。公費疫苗接種採「隨機」方式，無法指定廠牌及疫苗種類。

疫苗哪裡打？ 價格要多少？ ■公費疫苗價格：

衛生所免費施打，診所則收取掛號費。 ■自費疫苗價格：

雞胚胎蛋培養疫苗每劑約850～1200元，細胞培養疫苗每劑約1200～1500元，實際價格請洽各醫療院所詢問。

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流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，不會因為接種流感疫苗而感染流感，且可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。另，接種後48小時內如有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗，作為診斷參考。若48小時後仍持續發燒，則應考慮是否另有其他因素導致。

因流感疫苗採雞胚胎蛋及細胞培養製成，故已知對「蛋」之蛋白質及疫苗成份過敏者，不建議接種；過去注射曾發生嚴重不良反應者，亦不建議接種。





流行性感冒（Influenza）通常簡稱為流感，為一種流感病毒造成的傳染性疾病。民眾對於流感和感冒時常搞不清楚，一般可從兩者的病原體及症狀嚴重程度區分，兩者傳染途徑都是透過飛沫與接觸傳染。

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。流感病毒主要分成有A、B、C三型，只有A型和B型會造成季節性流行，感染流感時，多數患者會出現發高燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，部分患者可能伴有腹瀉、嘔吐等，多數人能在發病後自行痊癒，少數人可能出現嚴重併發症。

感冒指發生在鼻腔、喉嚨的上呼吸道感染，引發感冒的病毒多達200多種，例如：冠狀病毒、鼻病毒、腺病毒等。臨床症狀有喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水，不一定會發燒。

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預防流感最有效的方法就是按時接種流感疫苗。據國外文獻，流感疫苗保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，對健康成年人有70-90%的保護效果，對老年人則可減少50-60%的嚴重生及併發症，並可減少80%死亡率。

台灣流感疫情多自11月下旬開始升溫，於翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，接種疫苗約2週後才會產生保護力，建議可提前於10起施打當季流感疫苗。





新冠肺炎病毒和流感病毒都是透過飛沫、接觸等途徑傳播，也同樣會出現發燒、疲倦等症狀，施打流感疫苗可以預防新冠肺炎嗎？答案是：不行。但事前接種流感疫苗，可以降低罹患新冠肺炎患者併發重症的風險及死亡率。