追加流感疫苗？國光：蛋雞早已超齡 來不及了

今年公費流感疫苗供不應求，疾管署想再添購疫苗，國光生表示，疫苗生產只能用特殊品種的蛋雞，從飼養到下蛋需6個月全程符合標準，今年用的蛋雞可能早已超齡或變成雞精，來不及了！

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，今年民眾施打流感疫苗相當踴躍，開放施打不久就出現供不應求的現象。疾管署日前表示，有計畫添購公費疫苗；不過藥廠指出，疫苗一直以來都是計劃性生產，初期追加可能還有機會，現階段進入10月，已經來不及追加。

國光生解釋，國光生產的疫苗是用雞胚蛋製造，生產疫苗的雞蛋必須是特殊品種的雞，台灣只有3家養雞廠有適用的品種，通常在前一年度的6至7月間就要與養雞廠簽訂合約，敲定需求量後養雞廠開始孵小雞，經過6個月飼養後生的蛋才能用，每個過程都需符合規範；母雞超過60週就已是老母雞，下的蛋品質就不好、不能用，太嫩或太老都不適合做疫苗。

國光生指出，去年為今年製造流感疫苗專門飼養的這批蛋雞，恐怕早已經做成雞精或其他用途；即使母雞還在，但超過60週的「熟齡雞」生的蛋也不能用。

國光生說，其實去年就有規劃增加產量，但軍方突然增加需求量，只能把原本自費的大部分比率撥給軍方優先使用。今年流感疫苗全球都在缺，就算別的國家有可用的雞蛋，光空運的成本就好幾倍；就算有蛋也要3至4個月的生產期，要再追加生產可以說「不可能」。

至於細胞培養的疫苗，業者指出，生產期也至少約3個月時間，供應廠現階段應該已經開始生產南半球的需求用量；除非南半球的病毒株與北半球相當，否則理論上廠商不太可能為了台灣特別改變病毒株再生產，所以現階段才要增購都不容易。

代理細胞培養流感疫苗的台灣東洋表示，目前仍在努力爭取中。

針對今年公費流感疫苗接種踴躍，以及疫苗不足引發的批評，前立委林靜儀醫師在她臉書貼出「1108-109年流感疫苗預期協議」採購案的公開招標公告照片，公告中日期為108年8月21日；她在臉書留言強調，疫苗是前一年就要編預算訂購的國家支出；她並問是否有專家能告知，要怎麼樣才能夠讓衛福部採購「剛剛好」的疫苗數量，來因應今年爆發武漢肺炎以致爆多人突然想打流感疫苗的需求。