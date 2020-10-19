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澄清流感疫苗打不完還得催打 高市：推敬老接種

中央社 / 高雄19日電

媒體報導，全台公費疫苗吃緊，高雄逆勢打不完還啟動催打。高雄市衛生局今天澄清沒有疫苗打不完現象，僅進行重陽敬老接種宣導，提醒高風險族群施打疫苗，以有效調控疫苗分配。

媒體報導，高雄市阮綜合醫院公費流感疫苗到下午3時止，只打了不到2成、約40劑，連同前幾天所剩下的疫苗，還剩約200多劑，讓高雄市衛生局啟動疫苗「催打」措施，致電尚未施打疫苗的65歲以上長者接種疫苗。

高雄市衛生局下午發布新聞稿澄清，經向阮綜合醫院查證後，醫院今天實際接種量非媒體所稱僅約40劑，且醫院開打迄今已接種超過1萬劑，今日總接種量更超過1000劑。

衛生局表示，為確保高雄市65歲以上長者順利接種疫苗，高雄市自10月19日至10月25日推動「重陽敬老接種週」活動，透過衛生所及醫療院所，宣導尚未接種疫苗的高風險族群儘早接種，以提升長者保護力。

截至10月18日止，高雄市已接種超過41萬3000多劑疫苗，衛生局依中央疫苗配賦量及合約院所接種情形配額管控及彈性調撥，希望有限疫苗優先給65歲長者及流感重症高風險族群施打，並提醒施打民眾提前預約接種，以免撲空。

流感疫苗 衛生局 高雄市

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