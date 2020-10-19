北市公費流感疫苗太夯 20日起僅配送12院接種

公費流感疫苗接種踴躍，台大、台北榮總等醫院今天宣布暫停施打，台北市衛生局表示，因疫苗有限，20日起將只集中配發聯醫附設12區院外門診部每天100劑疫苗，其他醫院用完今天配發數量，即暫停配送，要打疫苗的民眾最好先預約。

台大醫院下午公告，公費流感疫苗暫停施打，北市衛生局告知本週都不會配發供應疫苗。台北榮總下午也公告，即起暫停成人接種，且幼兒及孕婦接種已暫停。台北馬偕每天更新數據，今天成人疫苗也都已用完。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華接受中央社記者訪問時表示，流感疫苗配發，局方每天提供北市各大醫學中心300劑、區域醫院200劑、地區醫院100劑、院外門診部100劑、健康中心100劑。

余燦華表示，台大醫院部分，16日已配發450劑疫苗，供17日和19日使用；另其他醫學中心、區域醫院、地區醫院、健康中心等，今天已完成最後一次配發，因疫苗有限，明後天可能用罄。

余燦華指出，衛生局今年增購1萬5000劑疫苗，總數71萬5000劑疫苗，但民眾接種踴躍，疫苗數量相對稀缺，因此明起除學校和長照機構等高風險地，僅對聯合醫院附設12區院外門診部配發疫苗，只要開診就每天提供100劑，直到剩餘疫苗沒有為止。

余燦華表示，聯醫12區院外門診部提供疫苗施打預約，民眾有預約到再前往，避免徒勞往返；至於何時恢復供應院外門診部以外院所疫苗仍未定，若中央增購疫苗會再配發，若沒增購，可能疫苗就是有限。