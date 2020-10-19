北市公費流感疫苗太夯 20日起僅配送12院接種
公費流感疫苗接種踴躍，台大、台北榮總等醫院今天宣布暫停施打，台北市衛生局表示，因疫苗有限，20日起將只集中配發聯醫附設12區院外門診部每天100劑疫苗，其他醫院用完今天配發數量，即暫停配送，要打疫苗的民眾最好先預約。
台大醫院下午公告，公費流感疫苗暫停施打，北市衛生局告知本週都不會配發供應疫苗。台北榮總下午也公告，即起暫停成人接種，且幼兒及孕婦接種已暫停。台北馬偕每天更新數據，今天成人疫苗也都已用完。
台北市衛生局疾病管制科長余燦華接受中央社記者訪問時表示，流感疫苗配發，局方每天提供北市各大醫學中心300劑、區域醫院200劑、地區醫院100劑、院外門診部100劑、健康中心100劑。
余燦華表示，台大醫院部分，16日已配發450劑疫苗，供17日和19日使用；另其他醫學中心、區域醫院、地區醫院、健康中心等，今天已完成最後一次配發，因疫苗有限，明後天可能用罄。
余燦華指出，衛生局今年增購1萬5000劑疫苗，總數71萬5000劑疫苗，但民眾接種踴躍，疫苗數量相對稀缺，因此明起除學校和長照機構等高風險地，僅對聯合醫院附設12區院外門診部配發疫苗，只要開診就每天提供100劑，直到剩餘疫苗沒有為止。
余燦華表示，聯醫12區院外門診部提供疫苗施打預約，民眾有預約到再前往，避免徒勞往返；至於何時恢復供應院外門診部以外院所疫苗仍未定，若中央增購疫苗會再配發，若沒增購，可能疫苗就是有限。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言