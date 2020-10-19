不只台大醫院 北榮成人孕婦幼兒接種都暫停

台大醫院今天第二度公告，因公費流感疫苗用罄，暫停接種。台北榮總下午也公告，即起暫停成人接種，且幼兒及孕婦接種已暫停。台北馬偕每天更新數據，今天成人疫苗也都已用完。

今年可能因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，公費流感疫苗接種踴躍，疾管署統計，本週累計配送疫苗量已經達540.9萬劑，預計在11月3日就會將603萬劑全配送完成。

儘管配送量多，但醫院和社區接種亂象頻傳。台大醫院上午第二度貼出暫緩公費流感疫苗接種，且宣稱北市衛生局本週都不再配送疫苗，最快要等到下週才能看配貨狀況，決定何時恢復民眾接種。自費疫苗則是預約接種。

台北榮民總醫院下午也在官網貼出公告，因公費流感疫苗暫時用罄，成人公費流感疫苗暫時停止接種服務，等疫苗配發到位，會立即開放預約；且自17日起已經暫停幼兒跟孕婦接種。

馬偕醫院官網每天即時更新當日疫苗量，今天3歲以上至成人公費流感疫苗已經用完；但自費疫苗還有。

新光醫院說，目前成人公費疫苗量還有，但所剩不多；自費的量則還可以撐10天，且還有第二批會到貨。

台北長庚則表示，公費疫苗依衛生局每日配送的劑量，打完為止；林口長庚則是公費疫苗已經用罄待補。自費疫苗則分別剩180劑和340劑。

三軍總醫院目前的狀況，僅剩400多劑公費疫苗提供給預約的民眾，因疫苗不足，現在已不再開放預約。

疾管署副署長羅一鈞下午接受媒體聯訪時表示，北市衛生局負責配發北市各大醫學中心、區域醫院疫苗，初步了解，目前北市衛生局的規則是每天提供醫學中心300劑、區域醫院200劑、地區醫院100劑。這些量希望公平分配給醫護及民眾，因此希望醫院收到疫苗後，儘速恢復民眾接種。

羅一鈞說，據了解，北市有意宣導市民集中到特定地點施打，確切方案必須跟北市確認。

羅一鈞也說，接種流感疫苗是防範流感，對預防感染武漢肺炎沒有幫助。