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公費疫苗之亂 陳其邁：專家會議決定50至64歲緩打

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，高雄市一直在宣導、鼓勵四大高風險族群優先施打，因為高風險族群感染流感症狀較嚴重，必須優先施打。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁說，高雄市一直在宣導、鼓勵四大高風險族群優先施打，因為高風險族群感染流感症狀較嚴重，必須優先施打。記者王慧瑛／攝影

「公費疫苗之亂」先是社區接種站喊卡讓里長跳腳，中央宣布50歲至64歲健康成人暫停打公費流感疫苗，引發不少民怨，讓綠營民代也開砲，衛福部長道歉滅火。醫師出身的高雄市陳其邁說，50至64歲緩施打，是中央經過專家會議做的決定，防疫最重要是要建立社區堅強防疫系統，牽涉到所謂的集團免疫，疫苗應優先留給高風險族群，65歲以上長輩、6歲以下幼童是最需要流感疫苗族群。

陳其邁說，高雄市一直在宣導、鼓勵四大高風險族群優先施打，因為高風險族群感染流感症狀較嚴重，必須優先施打。

談及疫苗議題，陳其邁忍不住「陳醫師」上身，他說，看過健保署資料，近期每一天類流感症狀門診，與去年同期比較，今年第41周左右，大概是4萬多人，比去年全台灣約減少28%至30%，這段時間，大家因為戴口罩、社交距離及公共衛生改善，且公共區域入口有做量體溫等管控，也降低流感發生。對抗流感，除疫苗、口罩之外，其實還有類流感的藥物治療。

陳表示，施打疫苗順序，高雄市從一開始就律定，也持續宣導65歲以上、6歲以下、慢性重大傷病等族群優先施打，施打期程按照專家建議，也會比較有秩序。

有記者問陳其邁「50到64歲緩施打政策，是您向中央建議的嗎？」陳回應，這是中央經過專家會議的決定，希望市民能多體諒，也互相合作。

流感疫苗 陳其邁 高雄市

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